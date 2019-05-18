Италия: Серия A 2018-2019

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Удинезе
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
5' Желтая карточка
Викари Франческо
1:0
5' Гол
Самир Каэтано
12'
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
38
Мандрагора
Роландо
30
Сандро
Раньери
10
Де
Пауль
Родриго
90
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
1
Гомис
Альфред
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
14
Бонифаци
Кевин
29
Лаццари
Мануэль
11
Мурджа
Алессандро
19
Куртич
Ясмин
8
Валоти
Матиа
93
Фарес
Мохамед
37
Петанья
Андреа
10
Флоккари
Сержио
Удинезе
3-5-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

5'
 
Викари Франческо
5'
Самир Каэтано
(Де Пауль Родриго)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло
Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =5 -8
СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 28 5 3 69 - 27 89
2. Наполи Заявка 36 23 7 6 68 - 32 76
3. Интер Милан Заявка 36 19 9 8 54 - 28 66
4. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
5. Рома Заявка 36 17 11 8 64 - 47 62
6. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
7. Торино Заявка 36 15 15 6 48 - 32 60
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория Заявка 36 14 7 15 58 - 51 49
10. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 37 11 10 16 40 - 50 43
11. Сассуоло Заявка 36 9 15 12 52 - 57 42
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 42 - 51 40
13. Кальяри Заявка 36 10 10 16 34 - 51 40
14. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
15. Парма Заявка 36 9 11 16 39 - 59 38
16. Удинезе 0:0 Заявка 37 9 11 17 34 - 50 38
17. Дженоа Заявка 36 8 12 16 38 - 56 36
18. Эмполи Заявка 36 9 8 19 46 - 67 35
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево Заявка 36 2 12 22 25 - 75 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 СПАЛ 2013
Удинезе
78.7% (118)
Ничья
17.3% (26)
СПАЛ 2013
4% (6)
2:1 Удинезе
42% (63)
1:0 Удинезе
26.7% (40)
1:1 Ничья
14% (21)
2:0 Удинезе
7.3% (11)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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