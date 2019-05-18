Италия: Серия A 2018-2019
Удинезе
1:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Дачия-Арена
СПАЛ 2013
5' Желтая карточкаВикари Франческо
1:0
5' ГолСамир Каэтано
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
24 Уилмот БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
Ход матча
5'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло
Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =5 -8СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|69 - 27
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|68 - 32
|76
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|54 - 28
|66
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|64 - 47
|62
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|7.
|Торино
|Заявка
|36
|15
|15
|6
|48 - 32
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|58 - 51
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|40 - 50
|43
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|52 - 57
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 51
|40
|13.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|34 - 51
|40
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|15.
|Парма
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|39 - 59
|38
|16.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|37
|9
|11
|17
|34 - 50
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 56
|36
|18.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|46 - 67
|35
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|29 - 67
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|36
|2
|12
|22
|25 - 75
|15
Удинезе
78.7% (118)
Ничья
17.3% (26)
СПАЛ 2013
4% (6)
2:1 Удинезе
42% (63)
1:0 Удинезе
26.7% (40)
1:1 Ничья
14% (21)
2:0 Удинезе
7.3% (11)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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