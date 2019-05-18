Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

12' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сандро Раньери из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

10' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

10' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Мурджа Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

6' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

5' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

5' Викари Франческо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

4' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Валоти Матиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Самир Каэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Валоти Матиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Удинезе начинает с центра поля