Италия: Серия A 2018-2019

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Эмполи
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Торино
0' 9'
69
Дронговски
Бартломей
22
Майетта
Доменико
26
Сильвестре
Матиас
39
Дель
Орко
Кристиан
2
Ди
Лоренцо
Джованни
8
Траоре
Хамед
10
Беннасер
Исмаэль
18
Аскуа
Африйе
6
Паяч
Марко
11
Капуто
Франческо
17
Фариас
Диего
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
24
Моретти
Эмилиано
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
8
Базелли
Даниэле
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
Эмполи
3-5-2
Торино
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013
Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи
Торино Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино
Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Торино 3:0 Эмполи Серия A Эмполи 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Торино Серия A
Торино 0:1 Эмполи Серия A Торино 0:1 Эмполи Серия A Эмполи 0:0 Торино Серия A Эмполи 1:0 Торино Серия B Торино 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Торино Серия B Торино 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 0:0 Торино Серия B Торино 3:0 Эмполи Серия B Торино 0:1 Эмполи Серия A Эмполи 0:0 Торино Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 28 5 3 69 - 27 89
2. Наполи Заявка 36 23 7 6 68 - 32 76
3. Интер Милан Заявка 36 19 9 8 54 - 28 66
4. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
5. Рома Заявка 37 17 12 8 64 - 47 63
6. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
7. Торино 0:0 Заявка 37 15 16 6 48 - 32 61
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория Заявка 37 14 8 15 58 - 51 50
10. Сассуоло Заявка 37 9 16 12 52 - 57 43
11. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
12. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
13. Фиорентина 0:0 Заявка 37 8 17 12 47 - 44 41
14. Болонья Заявка 36 10 10 16 42 - 51 40
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Парма 0:0 Заявка 37 9 12 16 39 - 59 39
17. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
18. Эмполи 0:0 Заявка 37 9 9 19 46 - 67 36
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево Заявка 37 2 13 22 25 - 75 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Торино
Эмполи
28.9% (44)
Ничья
31.6% (48)
Торино
39.5% (60)
1:1 Ничья
25.7% (39)
1:2 Торино
19.1% (29)
0:1 Торино
14.5% (22)
2:1 Эмполи
13.2% (20)
1:0 Эмполи
10.5% (16)
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