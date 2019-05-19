Италия: Серия A 2018-2019
Эмполи
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Карло Кастеллани
Торино
18
Аскуа
Африйе
17
Фариас
Диего
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Учан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013
Торино Последние 20 матчей: +10 =7 -3Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино
Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|69 - 27
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|68 - 32
|76
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|54 - 28
|66
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 47
|63
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|7.
|Торино
|0:0 Заявка
|37
|15
|16
|6
|48 - 32
|61
|8.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|58 - 51
|50
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|9
|16
|12
|52 - 57
|43
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|42 - 53
|42
|12.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|35 - 52
|41
|13.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|37
|8
|17
|12
|47 - 44
|41
|14.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 51
|40
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 52
|40
|16.
|Парма
|0:0 Заявка
|37
|9
|12
|16
|39 - 59
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|39 - 57
|37
|18.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|37
|9
|9
|19
|46 - 67
|36
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|29 - 67
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|37
|2
|13
|22
|25 - 75
|16
Эмполи
28.9% (44)
Ничья
31.6% (48)
Торино
39.5% (60)
1:1 Ничья
25.7% (39)
1:2 Торино
19.1% (29)
0:1 Торино
14.5% (22)
2:1 Эмполи
13.2% (20)
1:0 Эмполи
10.5% (16)
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