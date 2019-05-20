Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Лацио
3:3
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
1:0
14' Гол
Корреа Хоакин
1:1
50' Гол
Поли Андреа
1:2
51' Гол
Дестро Маттиа
52' Желтая карточка
Дестро Маттиа
2:2
59' Гол
Баштуш Бартоломеу
2:3
63' Гол
Орсолини Риккардо
64' Желтая карточка
Корреа Хоакин
67' Желтая карточка
Лукас Лейва
3:3
80' Гол
Милинкович-Савич Сергей
90'+5
23
Гуерриери
Гуидо
15
Баштуш
Бартоломеу
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
27
Ромуло
Соуза
16
Пароло
Марко
25
Бадель
Милан
6
Лукас
Лейва
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
4
Лянко
Войнович
35
Дейкс
Митчелл
5
Пульгар
Эрик
16
Поли
Андреа
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
24
Паласио
Родриго
22
Дестро
Маттиа
Лацио
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

14'
Корреа Хоакин
(Лукас Лейва)
1:0
50'
1:1
Поли Андреа
(Паласио Родриго)
51'
1:2
Дестро Маттиа
(Паласио Родриго)
52'
 
Дестро Маттиа
53'
Армини Николо
Луис Фелипе
 
59'
Баштуш Бартоломеу
(Иммобиле Чиро)
2:2
63'
2:3
Орсолини Риккардо
(Дестро Маттиа)
64'
Корреа Хоакин
 
64'
Катальди Данило
Бадель Милан
 
67'
Лукас Лейва
 
71'
 
Сантандер Федерико
Дестро Маттиа
74'
Милинкович-Савич Сергей
Лукас Лейва
 
80'
 
Джемаили Блерим
Поли Андреа
80'
Милинкович-Савич Сергей
3:3
90'
 
Крейчи Ладислав
Паласио Родриго

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио
Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио Лацио 3:0 Рома Лацио 0:0 Милан Севилья 2:0 Лацио Дженоа 2:1 Лацио Лацио 0:1 Севилья Лацио 1:0 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио
Болонья Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория
Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио

Последние игры между собой

Лацио: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 10
Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Лацио Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A
Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 6:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Лацио Серия A Лацио 0:0 Болонья Серия A Лацио 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 28 6 3 70 - 28 90
2. Наполи Заявка 37 24 7 6 72 - 33 79
3. Аталанта Заявка 37 19 9 9 74 - 45 66
4. Интер Милан Заявка 37 19 9 9 55 - 32 66
5. Милан Заявка 37 18 11 8 52 - 34 65
6. Рома Заявка 37 17 12 8 64 - 47 63
7. Торино Заявка 37 15 15 7 49 - 36 60
8. Лацио Заявка 37 17 8 12 55 - 43 59
9. Сампдория Заявка 37 14 8 15 58 - 51 50
10. Сассуоло Заявка 37 9 16 12 52 - 57 43
11. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
12. Болонья Заявка 37 10 11 16 45 - 54 41
13. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
14. Парма Заявка 37 10 11 16 40 - 59 41
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Фиорентина Заявка 37 8 16 13 47 - 45 40
17. Эмполи Заявка 37 10 8 19 50 - 68 38
18. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
19. Фрозиноне Заявка 37 5 9 23 29 - 69 24
20. Кьево Заявка 37 2 13 22 25 - 75 16
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 3:3 Болонья
Лацио
91.3% (137)
Ничья
7.3% (11)
Болонья
1.3% (2)
2:1 Лацио
42% (63)
2:0 Лацио
26% (39)
1:0 Лацио
16.7% (25)
3:1 Лацио
5.3% (8)
1:1 Ничья
5.3% (8)
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