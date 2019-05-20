Италия: Серия A 2018-2019
Лацио
3:3
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Болонья
1:0
14' ГолКорреа Хоакин
1:1
50' ГолПоли Андреа
1:2
51' ГолДестро Маттиа
52' Желтая карточкаДестро Маттиа
2:2
59' ГолБаштуш Бартоломеу
2:3
63' ГолОрсолини Риккардо
64' Желтая карточкаКорреа Хоакин
67' Желтая карточкаЛукас Лейва
3:3
80' ГолМилинкович-Савич Сергей
27
Ромуло
Соуза
16
Пароло
Марко
25
Бадель
Милан
19
Лулич
Сенад
16
Поли
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ромуло СоузаПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
-
25 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дурмиси РизаПолузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
-
-
71 Luan Capanni
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
50'
1:1
51'
1:2
52'
59'
63'
64'
67'
80'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +10 =3 -7Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио
Болонья Последние 20 матчей: +8 =3 -9Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория
Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио
Последние игры между собой
Лацио: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 10
Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 6:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Лацио Серия A Лацио 0:0 Болонья Серия A Лацио 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|70 - 28
|90
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|72 - 33
|79
|3.
|Аталанта
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|74 - 45
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 32
|66
|5.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|52 - 34
|65
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 47
|63
|7.
|Торино
|Заявка
|37
|15
|15
|7
|49 - 36
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|55 - 43
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|58 - 51
|50
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|9
|16
|12
|52 - 57
|43
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|42 - 53
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|45 - 54
|41
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|35 - 52
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 59
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 52
|40
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|47 - 45
|40
|17.
|Эмполи
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|50 - 68
|38
|18.
|Дженоа
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|39 - 57
|37
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 69
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|37
|2
|13
|22
|25 - 75
|16
Лацио
91.3% (137)
Ничья
7.3% (11)
Болонья
1.3% (2)
2:1 Лацио
42% (63)
2:0 Лацио
26% (39)
1:0 Лацио
16.7% (25)
3:1 Лацио
5.3% (8)
1:1 Ничья
5.3% (8)
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