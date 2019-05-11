Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Сассуоло
 
Позже

Стадион:
Рома

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло
Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло
Рома Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Рома 2:0 Ювентус Дженоа 1:1 Рома Рома 3:0 Кальяри Интер Милан 1:1 Рома
Рома 1:0 Удинезе Сампдория 0:1 Рома Рома 2:2 Фиорентина Рома 1:4 Наполи СПАЛ 2013 2:1 Рома Рома 2:1 Эмполи Порту 3:1 Рома Лацио 3:0 Рома Фрозиноне 2:3 Рома Рома 2:1 Болонья Рома 2:1 Порту Кьево 0:3 Рома Рома 1:1 Милан Фиорентина 7:1 Рома Аталанта 3:3 Рома Рома 3:2 Торино

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Рома: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:3 Рома Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 28 5 3 69 - 27 89
2. Наполи Заявка 36 23 7 6 68 - 32 76
3. Интер Милан Заявка 36 19 9 8 54 - 28 66
4. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
5. Рома Заявка 36 17 11 8 64 - 47 62
6. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
7. Торино Заявка 36 15 15 6 48 - 32 60
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория Заявка 36 14 7 15 58 - 51 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 36 11 9 16 40 - 50 42
11. Сассуоло Заявка 36 9 15 12 52 - 57 42
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 42 - 51 40
13. Кальяри Заявка 36 10 10 16 34 - 51 40
14. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
15. Парма Заявка 36 9 11 16 39 - 59 38
16. Удинезе Заявка 36 9 10 17 34 - 50 37
17. Дженоа Заявка 36 8 12 16 38 - 56 36
18. Эмполи Заявка 36 9 8 19 46 - 67 35
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево Заявка 36 2 12 22 25 - 75 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Рома

    До начала игры, которая состоится 18.05.2019, осталось 2 дня 5 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Сассуоло - Рома
    Сассуоло
    0% (0)
    Ничья
    19% (11)
    Рома
    81% (47)
    1:2 Рома
    46.6% (27)
    0:1 Рома
    17.2% (10)
    1:1 Ничья
    15.5% (9)
    0:2 Рома
    8.6% (5)
    1:3 Рома
    6.9% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...