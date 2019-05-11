Италия: Серия A 2018-2019
Сассуоло
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Рома
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +3 =8 -9Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло
Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло
Рома Последние 20 матчей: +10 =5 -5Рома 2:0 Ювентус Дженоа 1:1 Рома Рома 3:0 Кальяри Интер Милан 1:1 Рома
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Рома: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|69 - 27
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|68 - 32
|76
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|54 - 28
|66
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|64 - 47
|62
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|7.
|Торино
|Заявка
|36
|15
|15
|6
|48 - 32
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|58 - 51
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 50
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|52 - 57
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 51
|40
|13.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|34 - 51
|40
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|15.
|Парма
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|39 - 59
|38
|16.
|Удинезе
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|34 - 50
|37
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 56
|36
|18.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|46 - 67
|35
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|29 - 67
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|36
|2
|12
|22
|25 - 75
|15
Сассуоло
0% (0)
Ничья
19% (11)
Рома
81% (47)
1:2 Рома
46.6% (27)
0:1 Рома
17.2% (10)
1:1 Ничья
15.5% (9)
0:2 Рома
8.6% (5)
1:3 Рома
6.9% (4)
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