Испания: Примера 2018-2019

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Севилья
 
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Стадион:
Атлетик Б

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано
Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б
Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Севилья: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Севилья 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Севилья Примера Атлетик Б 1:3 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетик Б Примера Севилья 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Севилья Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Севилья Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 37 26 8 3 88 - 34 86
2. Атлетико М Заявка 37 22 9 6 53 - 27 75
3. Реал Мадрид Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Хетафе Заявка 37 15 13 9 46 - 33 58
5. Валенсия Заявка 37 14 16 7 49 - 35 58
6. Севилья Заявка 37 16 8 13 60 - 47 56
7. Атлетик Б Заявка 37 13 14 10 41 - 43 53
8. Реал Сосьедад Заявка 37 13 11 13 45 - 44 50
9. Эспаньол Заявка 37 13 11 13 46 - 50 50
10. Бетис Заявка 37 13 8 16 42 - 52 47
11. Алавес Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
12. Эйбар Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
13. Леганес Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Леванте Заявка 37 11 10 16 57 - 64 43
15. Вильярреал Заявка 37 10 13 14 47 - 50 43
16. Вальядолид Заявка 37 10 11 16 32 - 49 41
17. Сельта Заявка 37 10 10 17 51 - 60 40
18. Жирона Заявка 37 9 10 18 36 - 51 37
19. Райо Вальекано Заявка 37 8 7 22 39 - 68 31
20. Уэска Заявка 37 6 12 19 41 - 64 30
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетик Б

    До начала игры, которая состоится 18.05.2019, осталось 2 дня 1 час 30 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Севилья - Атлетик Б
    Севилья
    87.3% (55)
    Ничья
    9.5% (6)
    Атлетик Б
    3.2% (2)
    2:1 Севилья
    55.6% (35)
    2:0 Севилья
    12.7% (8)
    1:0 Севилья
    11.1% (7)
    3:1 Севилья
    7.9% (5)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
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