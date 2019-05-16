Испания: Примера 2018-2019
Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Атлетик Б
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано
Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б
Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Севилья: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетик Б Примера Севилья 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Севилья Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|88 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|53 - 27
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Хетафе
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 33
|58
|5.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|49 - 35
|58
|6.
|Севилья
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|60 - 47
|56
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 43
|53
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 44
|50
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 50
|50
|10.
|Бетис
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|42 - 52
|47
|11.
|Алавес
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|12.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|13.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Леванте
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|57 - 64
|43
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|47 - 50
|43
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|32 - 49
|41
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|51 - 60
|40
|18.
|Жирона
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 51
|37
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|39 - 68
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|41 - 64
|30
Севилья
87.3% (55)
Ничья
9.5% (6)
Атлетик Б
3.2% (2)
2:1 Севилья
55.6% (35)
2:0 Севилья
12.7% (8)
1:0 Севилья
11.1% (7)
3:1 Севилья
7.9% (5)
1:1 Ничья
4.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...