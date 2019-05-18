Испания: Примера 2018-2019

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Эспаньол
2:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
37' Желтая карточка
Льоренте Диего
1:0
58' Гол
Росалес Роберто
62' Желтая карточка
Санчес Виктор
2:0
66' Гол
Лэй У
66' Желтая карточка
Лэй У
72'
13
Лопес
Диего
8
Росалес
Роберто
22
Эрмосо
Марио
5
Налдо
Гомес
28
Педроса
Адриа
14
Мелендо
Оскар
21
Рока
Марк
23
Гранеро
Эстебан
10
Дардер
Серхи
24
Лэй
У
7
Иглесиас
Борха
1
Рульи
Херонимо
15
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
6
Морено
Эктор
29
Муньос
Айхен
8
Мерино
Микель
5
Субельдия
Игор
14
Пардо
Рубен
10
Оярсабаль
Микель
12
Виллиан
Жозе
34
Барренетксеа
Андер
Эспаньол
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

37'
 
Льоренте Диего
54'
Санчес Виктор
Дардер Серхи
 
58'
Росалес Роберто
(Санчес Виктор)
1:0
62'
Санчес Виктор
 
65'
 
Янузай Аднан
Пардо Рубен
65'
 
Ильяраменди Асьер
Льоренте Диего
66'
Лэй У
(Санчес Виктор)
2:0
66'
Лэй У
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта
Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сельта 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Бетис Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте Севилья 5:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Леганес Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 0:0 Уэска Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:5 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол Примера Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад Примера Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 37 26 8 3 88 - 34 86
2. Атлетико М Заявка 38 22 10 6 55 - 29 76
3. Реал Мадрид Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Валенсия 2:0 Заявка 38 15 16 7 51 - 35 61
5. Севилья 1:0 Заявка 38 17 8 13 61 - 47 59
6. Хетафе 1:1 Заявка 38 15 14 9 47 - 34 59
7. Эспаньол 1:0 Заявка 38 14 11 13 47 - 50 53
8. Атлетик Б 0:1 Заявка 38 13 14 11 41 - 44 53
9. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 38 13 11 14 45 - 45 50
10. Бетис Заявка 37 13 8 16 42 - 52 47
11. Алавес Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
12. Эйбар Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
13. Леганес Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Леванте Заявка 38 11 11 16 59 - 66 44
15. Вильярреал 1:1 Заявка 38 10 14 14 48 - 51 44
16. Вальядолид 0:2 Заявка 38 10 11 17 32 - 51 41
17. Сельта Заявка 37 10 10 17 51 - 60 40
18. Жирона Заявка 37 9 10 18 36 - 51 37
19. Райо Вальекано Заявка 37 8 7 22 39 - 68 31
20. Уэска Заявка 37 6 12 19 41 - 64 30
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад
Эспаньол
63% (92)
Ничья
31.5% (46)
Реал Сосьедад
5.5% (8)
2:1 Эспаньол
32.2% (47)
1:0 Эспаньол
24.7% (36)
1:1 Ничья
23.3% (34)
2:2 Ничья
6.2% (9)
2:0 Эспаньол
3.4% (5)
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