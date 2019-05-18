Испания: Примера 2018-2019
Эспаньол
2:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Реал Сосьедад
37' Желтая карточкаЛьоренте Диего
1:0
58' ГолРосалес Роберто
62' Желтая карточкаСанчес Виктор
2:0
66' ГолЛэй У
66' Желтая карточкаЛэй У
13
Лопес
Диего
22
Эрмосо
Марио
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
24
Лэй
У
29
Муньос
Айхен
14
Пардо
Рубен
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
24 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Дидак ВильяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Пуадо ХавьерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
58'
1:0
62'
66'
2:0
66'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =9 -5Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта
Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =8 -5Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сельта 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Бетис Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте Севилья 5:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Леганес Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 0:0 Уэска Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:5 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол Примера Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад Примера Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|88 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|38
|22
|10
|6
|55 - 29
|76
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Валенсия
|2:0 Заявка
|38
|15
|16
|7
|51 - 35
|61
|5.
|Севилья
|1:0 Заявка
|38
|17
|8
|13
|61 - 47
|59
|6.
|Хетафе
|1:1 Заявка
|38
|15
|14
|9
|47 - 34
|59
|7.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|38
|14
|11
|13
|47 - 50
|53
|8.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|38
|13
|14
|11
|41 - 44
|53
|9.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|38
|13
|11
|14
|45 - 45
|50
|10.
|Бетис
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|42 - 52
|47
|11.
|Алавес
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|12.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|13.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|59 - 66
|44
|15.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|38
|10
|14
|14
|48 - 51
|44
|16.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|38
|10
|11
|17
|32 - 51
|41
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|51 - 60
|40
|18.
|Жирона
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 51
|37
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|39 - 68
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|41 - 64
|30
Эспаньол
63% (92)
Ничья
31.5% (46)
Реал Сосьедад
5.5% (8)
2:1 Эспаньол
32.2% (47)
1:0 Эспаньол
24.7% (36)
1:1 Ничья
23.3% (34)
2:2 Ничья
6.2% (9)
2:0 Эспаньол
3.4% (5)
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