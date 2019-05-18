Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

51' Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Мелендо Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Мелендо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Безумный фол. Ander Barrenetxea грубо играет против соперника. Пострадал Мелендо Оскар

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Выглядело как неплохой момент. Иглесиас Борха из команды Эспаньол закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

45' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

45' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

45' ШАНС! Лэй У нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

43' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Лэй У и попал в каркас ворот!

38' Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Льоренте Диего получил желтую карточку от судьи

36' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

35' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

34' Педроса Адриа из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

33' Удар от ворот произведет Эспаньол

33' Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

30' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Пардо Рубен пробил со штрафного прямо в стенку

28' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Ander Barrenetxea из команды Реал Сосьедад в офсайде

25' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

24' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ander Barrenetxea мяч отрикошетил от ворот

22' Ander Barrenetxea из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...

22' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

21' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

19' Удар от ворот произведет Эспаньол

19' Виллиан Жозе не смог попасть в створ ударом издали

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

18' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Дардер Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Дардер Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

11' Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

9' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Дардер Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Дардер Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Эспаньол

5' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

4' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола