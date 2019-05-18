Испания: Примера 2018-2019

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Леванте
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 20575
Атлетико М
0'
1:0
6' Гол
Кабако Эрик
2:0
36' Гол
Рохер Марти
39' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
51' Красная карточка
Корреа Анхель
2:1
68' Гол
Родри Эрнандес
2:2
79' Гол
Камелло Серхио
90'+4
1
Коке
Хорхе
III
18
Кабако
Эрик
14
Везу
Рубен
6
Чема
Родригес
19
Лопес
Педро
16
Рочина
Рубен
24
Кампанья
Хосе
10
Барди
Энис
22
Луна
Антонио
9
Рохер
Марти
20
Двамена
Рафаэль
1
Адан
Антонио
20
Хуанфран
Торрес
2
Годин
Диего
35
Монтеро
Франcиско
3
Луис
Филипе
11
Лемар
Тома
5
Томас
Тейе
14
Родри
Эрнандес
6
Коке
Хорхе
7
Гризманн
Антуан
10
Корреа
Анхель
Леванте
3-5-2
Атлетико М
4-4-2

Ход матча

6'
Кабако Эрик
(Везу Рубен)
1:0
33'
Манзанара Фран
Рочина Рубен
 
36'
Рохер Марти
2:0
39'
 
Монтеро Франcиско
46'
 
Камелло Серхио
Томас Тейе
51'
 
Корреа Анхель
63'
 
Витоло Виктор
Лемар Тома
68'
2:1
Родри Эрнандес
(Хуанфран Торрес)
73'
Саймон Мозес
Луна Антонио
 
75'
 
Мальехо Виктор
Монтеро Франcиско
78'
Моралес Луис
Лопес Педро
 
79'
2:2
Камелло Серхио

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис
Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия
Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико М 1:0 Леванте Примера Атлетико М 3:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Атлетико М Примера Леванте 2:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион Леванте 0:1 Атлетико М Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 37 26 8 3 88 - 34 86
2. Атлетико М Заявка 38 22 10 6 55 - 29 76
3. Реал Мадрид Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Хетафе Заявка 37 15 13 9 46 - 33 58
5. Валенсия Заявка 37 14 16 7 49 - 35 58
6. Севилья Заявка 37 16 8 13 60 - 47 56
7. Атлетик Б Заявка 37 13 14 10 41 - 43 53
8. Реал Сосьедад Заявка 37 13 11 13 45 - 44 50
9. Эспаньол Заявка 37 13 11 13 46 - 50 50
10. Бетис Заявка 37 13 8 16 42 - 52 47
11. Алавес Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
12. Эйбар Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
13. Леганес Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Леванте Заявка 38 11 11 16 59 - 66 44
15. Вильярреал Заявка 37 10 13 14 47 - 50 43
16. Вальядолид Заявка 37 10 11 16 32 - 49 41
17. Сельта Заявка 37 10 10 17 51 - 60 40
18. Жирона Заявка 37 9 10 18 36 - 51 37
19. Райо Вальекано Заявка 37 8 7 22 39 - 68 31
20. Уэска Заявка 37 6 12 19 41 - 64 30
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 2:2 Атлетико М
Леванте
4.7% (7)
Ничья
14.7% (22)
Атлетико М
80.7% (121)
1:2 Атлетико М
36% (54)
0:1 Атлетико М
22% (33)
0:2 Атлетико М
14.7% (22)
1:1 Ничья
12.7% (19)
1:3 Атлетико М
4.7% (7)
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