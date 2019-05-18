Испания: Примера 2018-2019
Леванте
2:2
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 20575
Атлетико М
1:0
6' ГолКабако Эрик
2:0
36' ГолРохер Марти
39' Желтая карточкаМонтеро Франcиско
51' Красная карточкаКорреа Анхель
2:1
68' ГолРодри Эрнандес
2:2
79' ГолКамелло Серхио
18
Кабако
Эрик
14
Везу
Рубен
19
Лопес
Педро
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
22
Луна
Антонио
11
Лемар
Тома
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Лопес ПедроПолузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
22 Луна АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мур ШакеллЗащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Pepelu III
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
43 Мойя АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
1:0
36'
2:0
51'
68'
79'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +6 =5 -9Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис
Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =1 -6Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия
Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион Леванте 0:1 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|88 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|38
|22
|10
|6
|55 - 29
|76
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Хетафе
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 33
|58
|5.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|49 - 35
|58
|6.
|Севилья
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|60 - 47
|56
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 43
|53
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 44
|50
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 50
|50
|10.
|Бетис
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|42 - 52
|47
|11.
|Алавес
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|12.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|13.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|59 - 66
|44
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|47 - 50
|43
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|32 - 49
|41
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|51 - 60
|40
|18.
|Жирона
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 51
|37
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|39 - 68
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|41 - 64
|30
Леванте
4.7% (7)
Ничья
14.7% (22)
Атлетико М
80.7% (121)
1:2 Атлетико М
36% (54)
0:1 Атлетико М
22% (33)
0:2 Атлетико М
14.7% (22)
1:1 Ничья
12.7% (19)
1:3 Атлетико М
4.7% (7)
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