Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

93' Леванте имеет хороший шанс забить.

93' Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Хуанфран Торрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

89' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Рохер Марти попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!

86' Леванте имеет хороший шанс забить.

86' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Sergio Camello из команды Атлетико М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

85' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

85' Хуанфран Торрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Опасность! Рохер Марти из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

83' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Атлетико М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Sergio Camello из команды Атлетико М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

80' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

79' Г О О О О Л - Sergio Camello первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

79' Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Sergio Camello из команды Атлетико М отправил кросс в штрафную...

77' Отличные скиллы показывает Саймон Мозес , обводя своих соперников

76' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Отличные скиллы показывает Чема Родригес , обводя своих соперников

75' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

73' Отличные скиллы показывает Саймон Мозес , обводя своих соперников

73' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Хуанфран Торрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

68' Гризманн Антуан пробил со штрафного прямо в стенку

67' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

63' Удар от ворот произведет Леванте

63' Sergio Camello не смог попасть в створ ударом издали

63' Манзанара Фран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Sergio Camello из команды Атлетико М отдал передачу, которая была заблокирована.

62' Sergio Camello из команды Атлетико М идет с мячом вперед на обострение...

61' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

55' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

55' Атлетико М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Sergio Camello имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

54' Сегодняшная посещаемость составляет 20575 болельщиков

52' Удар от ворот произведет Леванте

52' Родри Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали

52' Матч возобновлен

51' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Корреа Анхель оказался удален с поля

50' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

50' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

47' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Томас Тейе уходит с поля и его заменяет Sergio Camello