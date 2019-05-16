Испания: Примера 2018-2019

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Вальядолид
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона
Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия
Валенсия 0:1 Эйбар Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Валенсия: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Валенсия 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Вальядолид Примера Валенсия 2:1 Вальядолид Примера
Вальядолид 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Валенсия Примера Вальядолид 0:2 Валенсия Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 37 26 8 3 88 - 34 86
2. Атлетико М Заявка 37 22 9 6 53 - 27 75
3. Реал Мадрид Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Хетафе Заявка 37 15 13 9 46 - 33 58
5. Валенсия Заявка 37 14 16 7 49 - 35 58
6. Севилья Заявка 37 16 8 13 60 - 47 56
7. Атлетик Б Заявка 37 13 14 10 41 - 43 53
8. Реал Сосьедад Заявка 37 13 11 13 45 - 44 50
9. Эспаньол Заявка 37 13 11 13 46 - 50 50
10. Бетис Заявка 37 13 8 16 42 - 52 47
11. Алавес Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
12. Эйбар Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
13. Леганес Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Леванте Заявка 37 11 10 16 57 - 64 43
15. Вильярреал Заявка 37 10 13 14 47 - 50 43
16. Вальядолид Заявка 37 10 11 16 32 - 49 41
17. Сельта Заявка 37 10 10 17 51 - 60 40
18. Жирона Заявка 37 9 10 18 36 - 51 37
19. Райо Вальекано Заявка 37 8 7 22 39 - 68 31
20. Уэска Заявка 37 6 12 19 41 - 64 30
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 18.05.2019, осталось 2 дня 1 час 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Вальядолид - Валенсия
    Вальядолид
    6.7% (4)
    Ничья
    15% (9)
    Валенсия
    78.3% (47)
    1:2 Валенсия
    46.7% (28)
    0:1 Валенсия
    11.7% (7)
    1:1 Ничья
    11.7% (7)
    0:2 Валенсия
    10% (6)
    1:3 Валенсия
    8.3% (5)
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