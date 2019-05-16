Испания: Примера 2018-2019
Вальядолид
Позже
Стадион: Хосе Сорилья
Валенсия
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +5 =6 -9Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона
Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия
Валенсия 0:1 Эйбар Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Валенсия: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|88 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|53 - 27
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Хетафе
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 33
|58
|5.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|49 - 35
|58
|6.
|Севилья
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|60 - 47
|56
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 43
|53
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 44
|50
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 50
|50
|10.
|Бетис
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|42 - 52
|47
|11.
|Алавес
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|12.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|13.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Леванте
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|57 - 64
|43
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|47 - 50
|43
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|32 - 49
|41
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|51 - 60
|40
|18.
|Жирона
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 51
|37
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|39 - 68
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|41 - 64
|30
Вальядолид
6.7% (4)
Ничья
15% (9)
Валенсия
78.3% (47)
1:2 Валенсия
46.7% (28)
0:1 Валенсия
11.7% (7)
1:1 Ничья
11.7% (7)
0:2 Валенсия
10% (6)
1:3 Валенсия
8.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...