Испания: Примера 2018-2019
Уэска
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Эль-Алькорас
Леганес
17' Желтая карточкаОмеруо Кеннет
0:1
39' Гол в свои воротаМантовани Мартин
12
Галан
Хави
20
Хуанпи
Аньор
29
Лунин
Андрей
21
Перес
Рубен
23
Весга
Микель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хуанпи АньорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мусто ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
29 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
-
23 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
39'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +5 =7 -8Бетис 2:1 Уэска Уэска 2:6 Валенсия Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 2:0 Эйбар
Райо Вальекано 0:0 Уэска Уэска 0:0 Барселона Леванте 2:2 Уэска Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис
Леганес Последние 20 матчей: +8 =5 -7Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б
Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска
Последние игры между собой
Уэска: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|88 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|38
|22
|10
|6
|55 - 29
|76
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Валенсия
|Заявка
|38
|15
|16
|7
|51 - 35
|61
|5.
|Севилья
|Заявка
|38
|17
|8
|13
|62 - 47
|59
|6.
|Хетафе
|Заявка
|38
|15
|14
|9
|48 - 35
|59
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|48 - 50
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|41 - 45
|53
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|38
|13
|11
|14
|45 - 46
|50
|10.
|Алавес
|1:0 Заявка
|38
|13
|11
|14
|38 - 49
|50
|11.
|Леганес
|1:0 Заявка
|38
|12
|12
|14
|37 - 41
|48
|12.
|Бетис
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|42 - 52
|47
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|59 - 66
|44
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|38
|10
|14
|14
|49 - 52
|44
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|32 - 51
|41
|17.
|Сельта
|0:1 Заявка
|38
|10
|10
|18
|51 - 61
|40
|18.
|Жирона
|0:1 Заявка
|38
|9
|10
|19
|36 - 52
|37
|19.
|Райо Вальекано
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|40 - 68
|34
|20.
|Уэска
|0:1 Заявка
|38
|6
|12
|20
|41 - 65
|30
Уэска
35.4% (52)
Ничья
40.1% (59)
Леганес
24.5% (36)
1:1 Ничья
34% (50)
2:1 Уэска
19% (28)
1:2 Леганес
14.3% (21)
1:0 Уэска
12.9% (19)
0:1 Леганес
6.8% (10)
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