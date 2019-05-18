Испания: Примера 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

48' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Гомес Мойсес II из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

46' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Эррера Янгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

45' Матч возобновлен

45' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

43' Удар от ворот произведет Уэска

43' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

39' Г О О О О Л - Мантовани Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

38' Матч возобновлен

37' Весга Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Леганес

35' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

34' Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Леганес имеет хороший шанс забить.

32' Ривера Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Уэска имеет хороший шанс забить.

31' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Этчейта Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

30' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Леганес имеет хороший шанс забить.

28' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

28' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хорошую попытку сделал Оскар Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Плохо сыграл Дигес Адриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

25' Эррера Янгель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Гальего Энрике из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Уэска

20' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

20' Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удар от ворот произведет Леганес

19' Гальего Энрике не смог попасть в створ ударом издали

18' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Хуанпи Аньор пробил со штрафного прямо в стенку

17' Омеруо Кеннет получил желтую карточку от судьи

17' Леганес имеет хороший шанс забить.

17' Удар от ворот произведет Уэска

15' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

14' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Уэска

11' ШАНС! Весга Микель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

10' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

10' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

10' Омеруо Кеннет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Весга Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Плохо сыграл Лунин Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

4' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Уэска начинает с центра поля