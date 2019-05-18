Испания: Примера 2018-2019

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Уэска
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Леганес
0'
17' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
0:1
39' Гол в свои ворота
Мантовани Мартин
52'
25
Йованович
Александар
II
21
Эррера
Янгель
3
Этчейта
Хавьер
4
Дигес
Адриан
12
Галан
Хави
8
Мелеро
Гонсало
17
Ривера
Кристиан
6
Гомес
Мойсес
II
20
Хуанпи
Аньор
22
Гальего
Энрике
19
Авила
Эсекьель
29
Лунин
Андрей
4
Рейес
Диего
24
Омеруо
Кеннет
15
Тарин
Родриго
2
Хуанфран
Морено
27
Оскар
Родригес
21
Перес
Рубен
23
Весга
Микель
14
Кравец
Василий
9
Каррильо
Гидо
25
Брайтвайт
Мартин
Уэска
4-3-3
Леганес
3-5-2

Ход матча

17'
 
Омеруо Кеннет
31'
Мантовани Мартин
Этчейта Хавьер
 
39'
0:1
Мантовани Мартин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Бетис 2:1 Уэска Уэска 2:6 Валенсия Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 2:0 Эйбар
Райо Вальекано 0:0 Уэска Уэска 0:0 Барселона Леванте 2:2 Уэска Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис
Леганес Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б
Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска

Последние игры между собой

Уэска: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Леганес 1:0 Уэска Примера Леганес 2:3 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Леганес Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 37 26 8 3 88 - 34 86
2. Атлетико М Заявка 38 22 10 6 55 - 29 76
3. Реал Мадрид Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Валенсия Заявка 38 15 16 7 51 - 35 61
5. Севилья Заявка 38 17 8 13 62 - 47 59
6. Хетафе Заявка 38 15 14 9 48 - 35 59
7. Эспаньол Заявка 38 14 11 13 48 - 50 53
8. Атлетик Б Заявка 38 13 14 11 41 - 45 53
9. Реал Сосьедад Заявка 38 13 11 14 45 - 46 50
10. Алавес 1:0 Заявка 38 13 11 14 38 - 49 50
11. Леганес 1:0 Заявка 38 12 12 14 37 - 41 48
12. Бетис Заявка 37 13 8 16 42 - 52 47
13. Эйбар Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
14. Леванте Заявка 38 11 11 16 59 - 66 44
15. Вильярреал Заявка 38 10 14 14 49 - 52 44
16. Вальядолид Заявка 38 10 11 17 32 - 51 41
17. Сельта 0:1 Заявка 38 10 10 18 51 - 61 40
18. Жирона 0:1 Заявка 38 9 10 19 36 - 52 37
19. Райо Вальекано 1:0 Заявка 38 9 7 22 40 - 68 34
20. Уэска 0:1 Заявка 38 6 12 20 41 - 65 30
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Леганес
Уэска
35.4% (52)
Ничья
40.1% (59)
Леганес
24.5% (36)
1:1 Ничья
34% (50)
2:1 Уэска
19% (28)
1:2 Леганес
14.3% (21)
1:0 Уэска
12.9% (19)
0:1 Леганес
6.8% (10)
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