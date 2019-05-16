Испания: Примера 2018-2019

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Стадион:
Райо Вальекано

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта
Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Леванте 4:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Севилья 5:0 Райо Вальекано
Райо Вальекано 0:0 Уэска Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Валенсия Эйбар 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано

Последние игры между собой

Сельта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Райо Вальекано: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Райо Вальекано 4:2 Сельта Примера Райо Вальекано 3:0 Сельта Примера Сельта 3:0 Райо Вальекано Примера Сельта 6:1 Райо Вальекано Примера
Райо Вальекано 1:0 Сельта Примера Райо Вальекано 3:0 Сельта Примера Сельта 0:2 Райо Вальекано Примера Сельта 0:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 3:2 Сельта Примера Сельта 0:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 1:3 Сельта Сегунда Райо Вальекано 1:2 Сельта Сегунда Сельта 0:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 4:1 Сельта Сегунда Сельта 0:0 Райо Вальекано Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 37 26 8 3 88 - 34 86
2. Атлетико М Заявка 37 22 9 6 53 - 27 75
3. Реал Мадрид Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Хетафе Заявка 37 15 13 9 46 - 33 58
5. Валенсия Заявка 37 14 16 7 49 - 35 58
6. Севилья Заявка 37 16 8 13 60 - 47 56
7. Атлетик Б Заявка 37 13 14 10 41 - 43 53
8. Реал Сосьедад Заявка 37 13 11 13 45 - 44 50
9. Эспаньол Заявка 37 13 11 13 46 - 50 50
10. Бетис Заявка 37 13 8 16 42 - 52 47
11. Алавес Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
12. Эйбар Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
13. Леганес Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Леванте Заявка 37 11 10 16 57 - 64 43
15. Вильярреал Заявка 37 10 13 14 47 - 50 43
16. Вальядолид Заявка 37 10 11 16 32 - 49 41
17. Сельта Заявка 37 10 10 17 51 - 60 40
18. Жирона Заявка 37 9 10 18 36 - 51 37
19. Райо Вальекано Заявка 37 8 7 22 39 - 68 31
20. Уэска Заявка 37 6 12 19 41 - 64 30
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Райо Вальекано

    До начала игры, которая состоится 18.05.2019, осталось 2 дня 6 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сельта - Райо Вальекано
    Сельта
    88.1% (52)
    Ничья
    8.5% (5)
    Райо Вальекано
    3.4% (2)
    2:1 Сельта
    50.8% (30)
    2:0 Сельта
    20.3% (12)
    1:0 Сельта
    13.6% (8)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
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