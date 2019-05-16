Испания: Примера 2018-2019
Сельта
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Стадион: Abanca Balaidos
Райо Вальекано
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +5 =4 -11Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта
Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +5 =3 -12Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Леванте 4:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Севилья 5:0 Райо Вальекано
Райо Вальекано 0:0 Уэска Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Валенсия Эйбар 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано
Последние игры между собой
Сельта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Райо Вальекано: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Райо Вальекано 1:0 Сельта Примера Райо Вальекано 3:0 Сельта Примера Сельта 0:2 Райо Вальекано Примера Сельта 0:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 3:2 Сельта Примера Сельта 0:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 1:3 Сельта Сегунда Райо Вальекано 1:2 Сельта Сегунда Сельта 0:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 4:1 Сельта Сегунда Сельта 0:0 Райо Вальекано Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|88 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|53 - 27
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Хетафе
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 33
|58
|5.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|49 - 35
|58
|6.
|Севилья
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|60 - 47
|56
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 43
|53
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 44
|50
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 50
|50
|10.
|Бетис
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|42 - 52
|47
|11.
|Алавес
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|12.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|13.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Леванте
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|57 - 64
|43
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|47 - 50
|43
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|32 - 49
|41
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|51 - 60
|40
|18.
|Жирона
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 51
|37
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|39 - 68
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|41 - 64
|30
Сельта
88.1% (52)
Ничья
8.5% (5)
Райо Вальекано
3.4% (2)
2:1 Сельта
50.8% (30)
2:0 Сельта
20.3% (12)
1:0 Сельта
13.6% (8)
0:0 Ничья
3.4% (2)
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