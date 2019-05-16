Испания: Примера 2018-2019

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Реал Мадрид
 
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Бетис

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес
Бетис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис
Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 12
Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера
Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 37 26 8 3 88 - 34 86
2. Атлетико М Заявка 37 22 9 6 53 - 27 75
3. Реал Мадрид Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Хетафе Заявка 37 15 13 9 46 - 33 58
5. Валенсия Заявка 37 14 16 7 49 - 35 58
6. Севилья Заявка 37 16 8 13 60 - 47 56
7. Атлетик Б Заявка 37 13 14 10 41 - 43 53
8. Реал Сосьедад Заявка 37 13 11 13 45 - 44 50
9. Эспаньол Заявка 37 13 11 13 46 - 50 50
10. Бетис Заявка 37 13 8 16 42 - 52 47
11. Алавес Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
12. Эйбар Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
13. Леганес Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Леванте Заявка 37 11 10 16 57 - 64 43
15. Вильярреал Заявка 37 10 13 14 47 - 50 43
16. Вальядолид Заявка 37 10 11 16 32 - 49 41
17. Сельта Заявка 37 10 10 17 51 - 60 40
18. Жирона Заявка 37 9 10 18 36 - 51 37
19. Райо Вальекано Заявка 37 8 7 22 39 - 68 31
20. Уэска Заявка 37 6 12 19 41 - 64 30
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Бетис

    До начала игры, которая состоится 19.05.2019, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис
    Реал Мадрид
    96.7% (58)
    Ничья
    3.3% (2)
    Бетис
    0% (0)
    2:0 Реал Мадрид
    38.3% (23)
    2:1 Реал Мадрид
    30% (18)
    3:1 Реал Мадрид
    20% (12)
    1:0 Реал Мадрид
    5% (3)
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