Испания: Примера 2018-2019
Реал Мадрид
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
Бетис
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =3 -7Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес
Бетис Последние 20 матчей: +5 =5 -10Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис
Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 12
Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|88 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|53 - 27
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Хетафе
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 33
|58
|5.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|49 - 35
|58
|6.
|Севилья
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|60 - 47
|56
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 43
|53
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 44
|50
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 50
|50
|10.
|Бетис
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|42 - 52
|47
|11.
|Алавес
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|12.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|13.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Леванте
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|57 - 64
|43
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|47 - 50
|43
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|32 - 49
|41
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|51 - 60
|40
|18.
|Жирона
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 51
|37
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|39 - 68
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|41 - 64
|30
Реал Мадрид
96.7% (58)
Ничья
3.3% (2)
Бетис
0% (0)
2:0 Реал Мадрид
38.3% (23)
2:1 Реал Мадрид
30% (18)
3:1 Реал Мадрид
20% (12)
1:0 Реал Мадрид
5% (3)
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