Италия: Серия A 2018-2019

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Наполи
 
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Стадион:
Интер Милан

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта
Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи
Интер Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома
Фрозиноне 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан Интер Милан 0:1 Лацио Милан 2:3 Интер Милан Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Айнтрахт Фр 0:0 Интер Милан Кальяри 2:1 Интер Милан Фиорентина 3:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Рапид Вена Интер Милан 2:1 Сампдория Рапид Вена 0:1 Интер Милан Парма 0:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Болонья Интер Милан 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Наполи: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интер Милан: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Наполи Серия A
Наполи 3:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Наполи 2:1 Интер Милан Серия A Наполи 2:2 Интер Милан Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 2:2 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 4:2 Интер Милан Серия A Наполи 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Серия A Наполи 2:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Интер Милан Серия A Наполи 0:1 Интер Милан Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 28 5 3 69 - 27 89
2. Наполи Заявка 36 23 7 6 68 - 32 76
3. Интер Милан Заявка 36 19 9 8 54 - 28 66
4. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
5. Рома Заявка 36 17 11 8 64 - 47 62
6. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
7. Торино Заявка 36 15 15 6 48 - 32 60
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория Заявка 36 14 7 15 58 - 51 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 36 11 9 16 40 - 50 42
11. Сассуоло Заявка 36 9 15 12 52 - 57 42
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 42 - 51 40
13. Кальяри Заявка 36 10 10 16 34 - 51 40
14. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
15. Парма Заявка 36 9 11 16 39 - 59 38
16. Удинезе Заявка 36 9 10 17 34 - 50 37
17. Дженоа Заявка 36 8 12 16 38 - 56 36
18. Эмполи Заявка 36 9 8 19 46 - 67 35
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево Заявка 36 2 12 22 25 - 75 15
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    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Интер Милан

    До начала игры, которая состоится 19.05.2019, осталось 2 дня 17 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан
    Наполи
    70.4% (38)
    Ничья
    24.1% (13)
    Интер Милан
    5.6% (3)
    2:1 Наполи
    53.7% (29)
    1:1 Ничья
    16.7% (9)
    1:0 Наполи
    9.3% (5)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    0:1 Интер Милан
    3.7% (2)
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