Италия: Серия A 2018-2019
Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Парма
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сассуоло 0:0 Рома Рома 2:0 Ювентус Дженоа 1:1 Рома Рома 3:0 Кальяри
Парма Последние 20 матчей: +4 =7 -9Парма 1:0 Фиорентина Болонья 4:1 Парма Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма
Последние игры между собой
Рома: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|70 - 28
|90
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|72 - 33
|79
|3.
|Аталанта
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|74 - 45
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 32
|66
|5.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|52 - 34
|65
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 47
|63
|7.
|Торино
|Заявка
|37
|15
|15
|7
|49 - 36
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|55 - 43
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|58 - 51
|50
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|9
|16
|12
|52 - 57
|43
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|42 - 53
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|45 - 54
|41
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|35 - 52
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 59
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 52
|40
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|47 - 45
|40
|17.
|Эмполи
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|50 - 68
|38
|18.
|Дженоа
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|39 - 57
|37
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 69
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|37
|2
|13
|22
|25 - 75
|16
Рома
96.3% (52)
Ничья
3.7% (2)
Парма
0% (0)
2:0 Рома
44.4% (24)
2:1 Рома
31.5% (17)
3:1 Рома
9.3% (5)
1:0 Рома
5.6% (3)
3:0 Рома
3.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...