Италия: Серия A 2018-2019

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Рома
 
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Стадион:
Парма

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сассуоло 0:0 Рома Рома 2:0 Ювентус Дженоа 1:1 Рома Рома 3:0 Кальяри
Интер Милан 1:1 Рома Рома 1:0 Удинезе Сампдория 0:1 Рома Рома 2:2 Фиорентина Рома 1:4 Наполи СПАЛ 2013 2:1 Рома Рома 2:1 Эмполи Порту 3:1 Рома Лацио 3:0 Рома Фрозиноне 2:3 Рома Рома 2:1 Болонья Рома 2:1 Порту Кьево 0:3 Рома Рома 1:1 Милан Фиорентина 7:1 Рома Аталанта 3:3 Рома
Парма Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Парма 1:0 Фиорентина Болонья 4:1 Парма Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма
Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа Эмполи 3:3 Парма Парма 0:4 Наполи Кальяри 2:1 Парма Парма 0:1 Интер Милан Ювентус 3:3 Парма Парма 2:3 СПАЛ 2013 Удинезе 1:2 Парма Парма 0:2 Рома Фиорентина 0:1 Парма

Последние игры между собой

Рома: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Парма 0:2 Рома Серия A Рома 0:0 Парма Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 4:2 Парма Серия A
Парма 1:3 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Парма 3:2 Рома Серия A Рома 1:0 Парма Серия A Парма 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Парма Серия A Парма 0:0 Рома Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Рома 4:0 Парма Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 28 6 3 70 - 28 90
2. Наполи Заявка 37 24 7 6 72 - 33 79
3. Аталанта Заявка 37 19 9 9 74 - 45 66
4. Интер Милан Заявка 37 19 9 9 55 - 32 66
5. Милан Заявка 37 18 11 8 52 - 34 65
6. Рома Заявка 37 17 12 8 64 - 47 63
7. Торино Заявка 37 15 15 7 49 - 36 60
8. Лацио Заявка 37 17 8 12 55 - 43 59
9. Сампдория Заявка 37 14 8 15 58 - 51 50
10. Сассуоло Заявка 37 9 16 12 52 - 57 43
11. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
12. Болонья Заявка 37 10 11 16 45 - 54 41
13. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
14. Парма Заявка 37 10 11 16 40 - 59 41
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Фиорентина Заявка 37 8 16 13 47 - 45 40
17. Эмполи Заявка 37 10 8 19 50 - 68 38
18. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
19. Фрозиноне Заявка 37 5 9 23 29 - 69 24
20. Кьево Заявка 37 2 13 22 25 - 75 16
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    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Парма

    До начала игры, которая состоится 26.05.2019, осталось 2 дня 19 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Рома - Парма
    Рома
    96.3% (52)
    Ничья
    3.7% (2)
    Парма
    0% (0)
    2:0 Рома
    44.4% (24)
    2:1 Рома
    31.5% (17)
    3:1 Рома
    9.3% (5)
    1:0 Рома
    5.6% (3)
    3:0 Рома
    3.7% (2)
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