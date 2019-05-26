Италия: Серия A 2018-2019

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Торино
3:1
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
1:0
51' Гол
Фальке Яго
2:0
53' Гол
Лукич Саша
2:1
66' Гол
Иммобиле Чиро
3:1
80' Гол
Де Сильвестри Лоренцо
83' Желтая карточка
Luan Capanni
90'+4
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Базелли
Даниэле
23
Мейте
Суалихо
34
Эйна
Ола
14
Фальке
Яго
7
Лукич
Саша
9
Белотти
Андреа
24
Прото
Сильвио
15
Баштуш
Бартоломеу
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
27
Ромуло
Соуза
16
Пароло
Марко
25
Бадель
Милан
66
Жордау
Бруну
19
Лулич
Сенад
32
Катальди
Данило
17
Иммобиле
Чиро
Торино
3-4-2-1
Лацио
3-5-1-1

Ход матча

51'
Фальке Яго
(Эйна Ола)
1:0
53'
Лукич Саша
(Мейте Суалихо)
2:0
58'
 
Дурмиси Риза
Жордау Бруну
66'
2:1
Иммобиле Чиро
(Пароло Марко)
69'
Дзадза Симоне
Фальке Яго
 
79'
Ринкон Томас
Бремер Глейсон
 
80'
Де Сильвестри Лоренцо
3:1
83'
 
Luan Capanni
Раду Стефан
83'
 
Luan Capanni
84'
Моретти Эмилиано
Иццо Армандо
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан
Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино
Лацио Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта
Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио Лацио 3:0 Рома Лацио 0:0 Милан Севилья 2:0 Лацио Дженоа 2:1 Лацио Лацио 0:1 Севилья Лацио 1:0 Эмполи

Последние игры между собой

Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Лацио: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Лацио 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Серия A
Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы) Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Кубок Торино 1:3 Лацио Серия A Торино 0:0 Лацио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 28 6 3 70 - 28 90
2. Наполи Заявка 38 24 7 7 74 - 36 79
3. Аталанта Заявка 37 19 9 9 74 - 45 66
4. Интер Милан Заявка 37 19 9 9 55 - 32 66
5. Милан Заявка 37 18 11 8 52 - 34 65
6. Рома Заявка 37 17 12 8 64 - 47 63
7. Торино 3:1 Заявка 38 16 15 7 52 - 37 63
8. Лацио 1:3 Заявка 38 17 8 13 56 - 46 59
9. Сампдория Заявка 37 14 8 15 58 - 51 50
10. Болонья Заявка 38 11 11 16 48 - 56 44
11. Сассуоло Заявка 37 9 16 12 52 - 57 43
12. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
13. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
14. Парма Заявка 37 10 11 16 40 - 59 41
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Фиорентина Заявка 37 8 16 13 47 - 45 40
17. Эмполи Заявка 37 10 8 19 50 - 68 38
18. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
19. Фрозиноне Заявка 38 5 10 23 29 - 69 25
20. Кьево Заявка 38 2 14 22 25 - 75 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 3:1 Лацио
Торино
34.2% (52)
Ничья
41.4% (63)
Лацио
24.3% (37)
1:1 Ничья
35.5% (54)
2:1 Торино
23% (35)
1:2 Лацио
17.8% (27)
1:0 Торино
9.2% (14)
2:2 Ничья
5.3% (8)
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