Италия: Серия A 2018-2019
Торино
3:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Лацио
1:0
51' ГолФальке Яго
2:0
53' ГолЛукич Саша
2:1
66' ГолИммобиле Чиро
3:1
80' ГолДе Сильвестри Лоренцо
83' Желтая карточкаLuan Capanni
34
Эйна
Ола
14
Фальке
Яго
26
Раду
Стефан
27
Ромуло
Соуза
16
Пароло
Марко
25
Бадель
Милан
66
Жордау
Бруну
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
14 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
27 Ромуло СоузаПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
-
25 Бадель МиланПолузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Алиа МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дурмиси РизаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
71 Luan Capanni
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
51'
1:0
53'
2:0
66'
2:1
80'
83'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +9 =7 -4Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан
Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино
Лацио Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта
Последние игры между собой
Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Лацио: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы) Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Кубок Торино 1:3 Лацио Серия A Торино 0:0 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|70 - 28
|90
|2.
|Наполи
|Заявка
|38
|24
|7
|7
|74 - 36
|79
|3.
|Аталанта
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|74 - 45
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 32
|66
|5.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|52 - 34
|65
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 47
|63
|7.
|Торино
|3:1 Заявка
|38
|16
|15
|7
|52 - 37
|63
|8.
|Лацио
|1:3 Заявка
|38
|17
|8
|13
|56 - 46
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|58 - 51
|50
|10.
|Болонья
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|48 - 56
|44
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|9
|16
|12
|52 - 57
|43
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|42 - 53
|42
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|35 - 52
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 59
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 52
|40
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|47 - 45
|40
|17.
|Эмполи
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|50 - 68
|38
|18.
|Дженоа
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|39 - 57
|37
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|5
|10
|23
|29 - 69
|25
|20.
|Кьево
|Заявка
|38
|2
|14
|22
|25 - 75
|17
Торино
34.2% (52)
Ничья
41.4% (63)
Лацио
24.3% (37)
1:1 Ничья
35.5% (54)
2:1 Торино
23% (35)
1:2 Лацио
17.8% (27)
1:0 Торино
9.2% (14)
2:2 Ничья
5.3% (8)
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