Италия: Серия A 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Luan Capanni не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

45' Удар от ворот произведет Лацио

45' ШАНС! Лукич Саша нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

45' Отличные скиллы показывает Фальке Яго , обводя своих соперников

45' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

44' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Лулич Сенад из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Эйна Ола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиригу Сальваторе из команды Торино

43' Лулич Сенад из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

40' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

39' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

37' Жордау Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

35' Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

34' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Лацио

32' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

30' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

29' Удар от ворот произведет Лацио

28' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Отличные скиллы показывает Белотти Андреа , обводя своих соперников

27' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эйна Ола из команды Торино

27' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лулич Сенад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

18' Удар от ворот произведет Лацио

16' Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Торино имеет хороший шанс забить.

15' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

14' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

9' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

8' Прото Сильвио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

5' Удар от ворот произведет Торино

5' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

3' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля