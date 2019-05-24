Италия: Серия A 2018-2019

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Кальяри
 
Позже

Стадион:
Удинезе
28
Краньо
Алессио
22
Ликояннис
Хараламбос
15
Клаван
Рагнар
19
Пизакане
Фабио
33
Срна
Дарио
18
Барелла
Николо
8
Чигарини
Лука
21
Ионице
Артур
14
Бирса
Вальтер
32
Десподов
Кирилл
10
Педру
Жоау
III
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
8
Агеманг-Баду
Эммануэль
38
Мандрагора
Роландо
10
Де
Пауль
Родриго
77
Д'Аллесандро
Марко
7
Окака
Стефано
15
Ласанья
Кевин
Кальяри
4-3-1-2
Удинезе
3-5-2

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри
Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе
Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Удинезе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Кальяри Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A
Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Удинезе 6:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Кальяри Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 28 6 3 70 - 28 90
2. Наполи Заявка 37 24 7 6 72 - 33 79
3. Аталанта Заявка 37 19 9 9 74 - 45 66
4. Интер Милан Заявка 37 19 9 9 55 - 32 66
5. Милан Заявка 37 18 11 8 52 - 34 65
6. Рома Заявка 37 17 12 8 64 - 47 63
7. Торино Заявка 37 15 15 7 49 - 36 60
8. Лацио Заявка 37 17 8 12 55 - 43 59
9. Сампдория Заявка 37 14 8 15 58 - 51 50
10. Сассуоло Заявка 37 9 16 12 52 - 57 43
11. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
12. Болонья Заявка 37 10 11 16 45 - 54 41
13. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
14. Парма Заявка 37 10 11 16 40 - 59 41
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Фиорентина Заявка 37 8 16 13 47 - 45 40
17. Эмполи Заявка 37 10 8 19 50 - 68 38
18. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
19. Фрозиноне Заявка 37 5 9 23 29 - 69 24
20. Кьево Заявка 37 2 13 22 25 - 75 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Удинезе

    До начала игры, которая состоится 26.05.2019, осталось 1 день 3 часа 4 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Кальяри - Удинезе
    Кальяри
    32.3% (30)
    Ничья
    54.8% (51)
    Удинезе
    12.9% (12)
    1:1 Draw
    51.6% (48)
    2:1 Cagliari
    18.3% (17)
    1:0 Cagliari
    12.9% (12)
    1:2 Udinese
    5.4% (5)
    0:1 Udinese
    3.2% (3)
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