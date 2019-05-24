Италия: Серия A 2018-2019
Кальяри
Позже
Стадион: Сарденья Арена
Удинезе
33
Срна
Дарио
21
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Срна ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =3 -11Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри
Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе
Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Удинезе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Удинезе 6:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Кальяри Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|70 - 28
|90
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|72 - 33
|79
|3.
|Аталанта
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|74 - 45
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 32
|66
|5.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|52 - 34
|65
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 47
|63
|7.
|Торино
|Заявка
|37
|15
|15
|7
|49 - 36
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|55 - 43
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|58 - 51
|50
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|9
|16
|12
|52 - 57
|43
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|42 - 53
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|45 - 54
|41
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|35 - 52
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 59
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 52
|40
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|47 - 45
|40
|17.
|Эмполи
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|50 - 68
|38
|18.
|Дженоа
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|39 - 57
|37
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 69
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|37
|2
|13
|22
|25 - 75
|16
Кальяри
32.3% (30)
Ничья
54.8% (51)
Удинезе
12.9% (12)
1:1 Draw
51.6% (48)
2:1 Cagliari
18.3% (17)
1:0 Cagliari
12.9% (12)
1:2 Udinese
5.4% (5)
0:1 Udinese
3.2% (3)
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