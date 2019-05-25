Италия: Серия A 2018-2019

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Болонья
2:0
Перерыв

Стадион:
Наполи
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
4
Лянко
Войнович
35
Дейкс
Митчелл
31
Джемаили
Блерим
5
Пульгар
Эрик
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
9
Сантандер
Федерико
24
Паласио
Родриго
27
Карнезис
Орестис
2
Малку
Кевин
33
Альбиоль
Рауль
13
Луперто
Себастьяно
31
Гулам
Фаузи
9
Верди
Симоне
20
Зелиньски
Петр
8
Фабиан
Руис
34
Юнес
Амин
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
Болонья
4-3-3
Наполи
4-4-2

Ход матча

43'
Сантандер Федерико
(Паласио Родриго)
1:0
45'
Джемаили Блерим
(Сантандер Федерико)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи
Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи
Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи

Последние игры между собой

Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Наполи: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Наполи 3:2 Болонья Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Болонья 1:7 Наполи Серия A
Наполи 3:1 Болонья Серия A Наполи 6:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Болонья 2:2 Наполи Серия A Наполи 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Кубок Наполи 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Кубок Наполи 4:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 28 6 3 70 - 28 90
2. Наполи 0:2 Заявка 38 24 7 7 72 - 35 79
3. Аталанта Заявка 37 19 9 9 74 - 45 66
4. Интер Милан Заявка 37 19 9 9 55 - 32 66
5. Милан Заявка 37 18 11 8 52 - 34 65
6. Рома Заявка 37 17 12 8 64 - 47 63
7. Торино Заявка 37 15 15 7 49 - 36 60
8. Лацио Заявка 37 17 8 12 55 - 43 59
9. Сампдория Заявка 37 14 8 15 58 - 51 50
10. Болонья 2:0 Заявка 38 11 11 16 47 - 54 44
11. Сассуоло Заявка 37 9 16 12 52 - 57 43
12. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
13. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
14. Парма Заявка 37 10 11 16 40 - 59 41
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Фиорентина Заявка 37 8 16 13 47 - 45 40
17. Эмполи Заявка 37 10 8 19 50 - 68 38
18. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
19. Фрозиноне Заявка 38 5 10 23 29 - 69 25
20. Кьево Заявка 38 2 14 22 25 - 75 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Наполи
Болонья
8% (12)
Ничья
15.3% (23)
Наполи
76.7% (115)
1:2 Наполи
50% (75)
1:1 Ничья
10% (15)
0:2 Наполи
9.3% (14)
0:1 Наполи
8% (12)
1:3 Наполи
6.7% (10)
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