Италия: Серия A 2018-2019
Фрозиноне
0:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Бенито Стирпе
Кьево
33' Желтая карточкаВальцания Лука
36' Желтая карточкаДепаоли Фабио
52' Желтая карточкаЧано Камилло
28
Чано
Камилло
12
Цесар
Боштян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Цесар БоштянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =2 -13Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи
Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне
Кьево Последние 20 матчей: +2 =6 -12Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|70 - 28
|90
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|72 - 33
|79
|3.
|Аталанта
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|74 - 45
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 32
|66
|5.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|52 - 34
|65
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 47
|63
|7.
|Торино
|Заявка
|37
|15
|15
|7
|49 - 36
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|55 - 43
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|58 - 51
|50
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|9
|16
|12
|52 - 57
|43
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|42 - 53
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|45 - 54
|41
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|35 - 52
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 59
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 52
|40
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|47 - 45
|40
|17.
|Эмполи
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|50 - 68
|38
|18.
|Дженоа
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|39 - 57
|37
|19.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|38
|5
|10
|23
|29 - 69
|25
|20.
|Кьево
|0:0 Заявка
|38
|2
|14
|22
|25 - 75
|17
Фрозиноне
63.8% (95)
Ничья
25.5% (38)
Кьево
10.7% (16)
1:0 Фрозиноне
34.9% (52)
2:1 Фрозиноне
20.1% (30)
1:1 Ничья
18.8% (28)
2:0 Фрозиноне
8.1% (12)
1:2 Кьево
4.7% (7)
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