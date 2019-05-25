Италия: Серия A 2018-2019

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Фрозиноне
0:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Кьево
0'
33' Желтая карточка
Вальцания Лука
36' Желтая карточка
Депаоли Фабио
52' Желтая карточка
Чано Камилло
71'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Капуано
Марко
17
Дзампано
Франческо
7
Паганини
Лука
16
Вальцания
Лука
21
Саммарко
Паоло
33
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
18
Дионизи
Федерико
1
Шемпер
Адриан
6
Фрей
Николя
12
Цесар
Боштян
33
Андреолли
Марко
44
Ярошински
Павел
27
Депаоли
Фабио
8
Диуссе
Ассан
4
Ригони
Никола
55
Виньято
Эмануэль
31
Пеллиссье
Серхио
10
Пуччарелли
Мануэль
Фрозиноне
3-5-2
Кьево
4-3-1-2

Ход матча

33'
Вальцания Лука
 
33'
 
Бурручага Мауро
Диуссе Ассан
36'
 
Депаоли Фабио
46'
Майелло Раффаэле
Вальцания Лука
 
52'
Чано Камилло
 
62'
 
Пиазон Лукас
Виньято Эмануэль
63'
Чофани Даниэль
Дзампано Франческо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи
Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне
Кьево Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма
Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа Удинезе 1:0 Кьево Кьево 0:3 Рома Эмполи 2:2 Кьево Кьево 3:4 Фиорентина Ювентус 3:0 Кьево Кьево 1:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Кьево 1:0 Фрозиноне Серия A Кьево 5:1 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 0:2 Кьево Серия A Кьево 2:0 Фрозиноне Кубок
Кьево 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 28 6 3 70 - 28 90
2. Наполи Заявка 37 24 7 6 72 - 33 79
3. Аталанта Заявка 37 19 9 9 74 - 45 66
4. Интер Милан Заявка 37 19 9 9 55 - 32 66
5. Милан Заявка 37 18 11 8 52 - 34 65
6. Рома Заявка 37 17 12 8 64 - 47 63
7. Торино Заявка 37 15 15 7 49 - 36 60
8. Лацио Заявка 37 17 8 12 55 - 43 59
9. Сампдория Заявка 37 14 8 15 58 - 51 50
10. Сассуоло Заявка 37 9 16 12 52 - 57 43
11. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
12. Болонья Заявка 37 10 11 16 45 - 54 41
13. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
14. Парма Заявка 37 10 11 16 40 - 59 41
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Фиорентина Заявка 37 8 16 13 47 - 45 40
17. Эмполи Заявка 37 10 8 19 50 - 68 38
18. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
19. Фрозиноне 0:0 Заявка 38 5 10 23 29 - 69 25
20. Кьево 0:0 Заявка 38 2 14 22 25 - 75 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Кьево
Фрозиноне
63.8% (95)
Ничья
25.5% (38)
Кьево
10.7% (16)
1:0 Фрозиноне
34.9% (52)
2:1 Фрозиноне
20.1% (30)
1:1 Ничья
18.8% (28)
2:0 Фрозиноне
8.1% (12)
1:2 Кьево
4.7% (7)
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