Италия: Серия A 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ригони Никола из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

45' Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

44' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе

43' Фрей Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Барди Франческо взял и забрал мяч на выходе

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

39' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи

36' Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

35' Барди Франческо взял и забрал мяч на выходе

33' Вальцания Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ох, нехорошо это выглядит. Диуссе Ассан получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Барди Франческо взял и забрал мяч на выходе

31' Цесар Боштян из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

30' Чано Камилло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Виньято Эмануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

29' Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Кьево

26' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

25' Удар от ворот произведет Кьево

25' Паганини Лука не смог попасть в створ ударом издали

23' Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе

23' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Чано Камилло из команды Фрозиноне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

19' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Ярошински Павел из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

17' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

9' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

8' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Виньято Эмануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

5' Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе

5' Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кьево начинает с центра поля