Италия: Серия A 2018-2019
Аталанта
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Сассуоло
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 РоджерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Бога ДжеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Одгор ЙенсНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта
Аталанта 2:0 Удинезе Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус
Сассуоло Последние 20 матчей: +3 =9 -8Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло
Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|38
|28
|6
|4
|70 - 30
|90
|2.
|Наполи
|Заявка
|38
|24
|7
|7
|74 - 36
|79
|3.
|Аталанта
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|74 - 45
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 32
|66
|5.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|52 - 34
|65
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 47
|63
|7.
|Торино
|Заявка
|38
|16
|15
|7
|52 - 37
|63
|8.
|Лацио
|Заявка
|38
|17
|8
|13
|56 - 46
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|60 - 51
|53
|10.
|Болонья
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|48 - 56
|44
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|9
|16
|12
|52 - 57
|43
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|42 - 53
|42
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|35 - 52
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 59
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 52
|40
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|47 - 45
|40
|17.
|Эмполи
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|50 - 68
|38
|18.
|Дженоа
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|39 - 57
|37
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|5
|10
|23
|29 - 69
|25
|20.
|Кьево
|Заявка
|38
|2
|14
|22
|25 - 75
|17
Аталанта
95.4% (146)
Ничья
2% (3)
Сассуоло
2.6% (4)
2:0 Аталанта
38.6% (59)
2:1 Аталанта
28.8% (44)
3:1 Аталанта
11.8% (18)
1:0 Аталанта
8.5% (13)
3:0 Аталанта
5.9% (9)
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