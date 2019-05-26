Италия: Серия A 2018-2019

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Аталанта
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Сассуоло
0' 2'
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
5
Мазиелло
Андреа
21
Кастань
Тимоти
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
79
Пеголо
Джанлука
21
Лирола
Поль
3
Демирал
Мерих
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
68
Бурабия
Мехди
4
Маньянелли
Франческо
32
Дункан
Альфред
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
20
Бога
Джереми
Аталанта
3-4-1-2
Сассуоло
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта
Аталанта 2:0 Удинезе Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус
Сассуоло Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло
Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Сассуоло 2:6 Аталанта Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Кубок Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A
Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 38 28 6 4 70 - 30 90
2. Наполи Заявка 38 24 7 7 74 - 36 79
3. Аталанта Заявка 37 19 9 9 74 - 45 66
4. Интер Милан Заявка 37 19 9 9 55 - 32 66
5. Милан Заявка 37 18 11 8 52 - 34 65
6. Рома Заявка 37 17 12 8 64 - 47 63
7. Торино Заявка 38 16 15 7 52 - 37 63
8. Лацио Заявка 38 17 8 13 56 - 46 59
9. Сампдория Заявка 38 15 8 15 60 - 51 53
10. Болонья Заявка 38 11 11 16 48 - 56 44
11. Сассуоло Заявка 37 9 16 12 52 - 57 43
12. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
13. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
14. Парма Заявка 37 10 11 16 40 - 59 41
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Фиорентина Заявка 37 8 16 13 47 - 45 40
17. Эмполи Заявка 37 10 8 19 50 - 68 38
18. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
19. Фрозиноне Заявка 38 5 10 23 29 - 69 25
20. Кьево Заявка 38 2 14 22 25 - 75 17
  • Первый тайм
  • 2'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Аталанта начинает с центра поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Сассуоло
Аталанта
95.4% (146)
Ничья
2% (3)
Сассуоло
2.6% (4)
2:0 Аталанта
38.6% (59)
2:1 Аталанта
28.8% (44)
3:1 Аталанта
11.8% (18)
1:0 Аталанта
8.5% (13)
3:0 Аталанта
5.9% (9)
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