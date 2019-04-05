Украина: Кубок 2018-2019
Шахтёр Донецк
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Динамо Киев
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =4 -3Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Шахтёр Донецк 1:1 Лион Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Хоффенхайм 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити Шахтёр Донецк 1:0 Десна
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев
Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев Волеренга 1:2 Динамо Киев Мальмё 0:0 Динамо Киев Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 0:1 Яблонец Карпаты 0:4 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Астана 0:1 Динамо Киев Александрия 2:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Мариуполь Динамо Киев 3:1 Ренн Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Суперкубок Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Шахтёр Донецк
75.3% (55)
Ничья
16.4% (12)
Динамо Киев
8.2% (6)
2:1 Шахтёр Донецк
47.9% (35)
1:0 Шахтёр Донецк
11% (8)
2:0 Шахтёр Донецк
8.2% (6)
3:1 Шахтёр Донецк
6.8% (5)
2:2 Ничья
5.5% (4)
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