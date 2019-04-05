Украина: Кубок 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Кубок 2018-2019
Шахтёр Донецк
 
Позже
Динамо Киев

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Шахтёр Донецк 1:1 Лион Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Хоффенхайм 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити Шахтёр Донецк 1:0 Десна
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев
Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев Волеренга 1:2 Динамо Киев Мальмё 0:0 Динамо Киев Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 0:1 Яблонец Карпаты 0:4 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Астана 0:1 Динамо Киев Александрия 2:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Мариуполь Динамо Киев 3:1 Ренн Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Суперкубок Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
1/8 финала
3 Ингулец
1 Мариуполь
0 Черкащина-Академия
1 Карпаты
0 Горняк Кривой Рог
1 Львов
5 Десна
6 Заря
3 Шахтёр Донецк
2 Олимпик Донецк
1 Минай
3 Динамо Киев
0 Калуш
3 Днепр-1
1 Черноморец Од
2 Ворскла
1/4 финала
0 Ингулец
0 Карпаты
0 Львов
0 Заря
0 Шахтёр Донецк
0 Динамо Киев
0 Днепр-1
0 Ворскла
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 07.04.2019, осталось 2 дня 10 часов 3 минуты.
    • Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев
    Шахтёр Донецк
    75.3% (55)
    Ничья
    16.4% (12)
    Динамо Киев
    8.2% (6)
    2:1 Шахтёр Донецк
    47.9% (35)
    1:0 Шахтёр Донецк
    11% (8)
    2:0 Шахтёр Донецк
    8.2% (6)
    3:1 Шахтёр Донецк
    6.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.5% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...