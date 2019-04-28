Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Енисей
 
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Стадион:
Краснодар

Предыдущие игры

Енисей Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей Енисей 2:1 Оренбург Спартак Москва 2:0 Енисей
Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица Енисей 3:0 Вииторул Констанца Енисей 2:2 Габала ЦСКА Москва 2:1 Енисей Енисей 1:1 Ахмат
Краснодар Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Ростов 1:1 Краснодар Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Краснодар Краснодар 2:3 Зенит
Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:0 Краснодар Краснодар 1:1 Валенсия Краснодар 2:2 Оренбург Валенсия 2:1 Краснодар Спартак Москва 1:1 Краснодар Ростов 1:0 Краснодар Байер Л 1:1 Краснодар Краснодар 0:0 Байер Л Краснодар 1:0 Локомотив Москва Краснодар 2:0 Мальмё Краснодар 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Краснодар 1:1 Пекин Женьхе Базель 2:0 Краснодар

Последние игры между собой

Енисей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар 3:0 Енисей Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 4 5 50 - 26 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 7 6 38 - 26 49
3. Краснодар Заявка 27 13 8 6 47 - 23 47
4. ЦСКА Москва Заявка 27 12 9 6 38 - 20 45
5. Спартак Москва Заявка 27 12 7 8 33 - 28 43
6. Арсенал Тула Заявка 27 11 9 7 36 - 27 42
7. Ростов Заявка 27 9 10 8 24 - 22 37
8. Оренбург Заявка 27 10 6 11 33 - 32 36
9. Ахмат Заявка 27 9 9 9 25 - 28 36
10. Рубин Заявка 27 7 14 6 24 - 25 35
11. Урал Заявка 27 9 6 12 27 - 41 33
12. Динамо Москва Заявка 27 6 12 9 23 - 23 30
13. Крылья Советов Заявка 27 8 4 15 23 - 36 28
14. Уфа Заявка 27 5 11 11 24 - 30 26
15. Анжи Заявка 27 5 5 17 13 - 47 20
16. Енисей Заявка 27 4 7 16 21 - 45 19
Прогнозы на матч Енисей - Краснодар
Енисей
1.3% (1)
Ничья
7.9% (6)
Краснодар
90.8% (69)
1:2 Краснодар
46.1% (35)
0:2 Краснодар
18.4% (14)
0:1 Краснодар
13.2% (10)
1:3 Краснодар
5.3% (4)
0:3 Краснодар
5.3% (4)
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