Россия: Премьер-лига 2018-2019
Енисей
Позже
Стадион: Центральный (Красноярск)
Краснодар
Предыдущие игры
Енисей Последние 20 матчей: +5 =9 -6Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей Енисей 2:1 Оренбург Спартак Москва 2:0 Енисей
Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица Енисей 3:0 Вииторул Констанца Енисей 2:2 Габала ЦСКА Москва 2:1 Енисей Енисей 1:1 Ахмат
Краснодар Последние 20 матчей: +6 =9 -5Ростов 1:1 Краснодар Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Краснодар Краснодар 2:3 Зенит
Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:0 Краснодар Краснодар 1:1 Валенсия Краснодар 2:2 Оренбург Валенсия 2:1 Краснодар Спартак Москва 1:1 Краснодар Ростов 1:0 Краснодар Байер Л 1:1 Краснодар Краснодар 0:0 Байер Л Краснодар 1:0 Локомотив Москва Краснодар 2:0 Мальмё Краснодар 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Краснодар 1:1 Пекин Женьхе Базель 2:0 Краснодар
Последние игры между собой
Енисей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 26
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|38 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|47 - 23
|47
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|38 - 20
|45
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|33 - 28
|43
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|36 - 27
|42
|7.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|24 - 22
|37
|8.
|Оренбург
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 32
|36
|9.
|Ахмат
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|25 - 28
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|24 - 25
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|27 - 41
|33
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|23 - 23
|30
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|23 - 36
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|24 - 30
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|13 - 47
|20
|16.
|Енисей
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|21 - 45
|19
Енисей
1.3% (1)
Ничья
7.9% (6)
Краснодар
90.8% (69)
1:2 Краснодар
46.1% (35)
0:2 Краснодар
18.4% (14)
0:1 Краснодар
13.2% (10)
1:3 Краснодар
5.3% (4)
0:3 Краснодар
5.3% (4)
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