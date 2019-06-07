ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Литва
1:1
Конец матча

Стадион:
Люксембург
0'
5' Желтая карточка
Миколюнас Салюнас
0:1
20' Гол
Родригеш Герсон
27' Желтая карточка
Карлсон Дирк
29' Желтая карточка
Новиковас Арвидас
39' Желтая карточка
Голубицкас Паулюс
42' Вторая желтая карточка
Миколюнас Салюнас
57' Желтая карточка
Воробьев Модест
71' Желтая карточка
Лаукжемис Каролис
1:1
74' Гол
Новиковас Арвидас
76' Желтая карточка
Тилль Оливье
85' Желтая карточка
Климавичюс Линас
85' Желтая карточка
Малгет Кевин
90' Вторая желтая карточка
Воробьев Модест
90'+6
12
Барткус
Джюгас
13
Миколюнас
Салюнас
2
Климавичюс
Линас
3
Палионис
Маркус
4
Андрюшкявичюс
Витаутас
14
Сливка
Выкинтас
18
Воробьев
Модест
22
Черных
Фёдор
10
Голубицкас
Паулюс
11
Новиковас
Арвидас
21
Вальскис
Нериюс
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
5
Селимович
Вахид
7
Герсон
Ларс
13
Карлсон
Дирк
15
Тилль
Оливье
8
Мартинс
Кристофер
16
Баррейро
Леандро
10
Тиль
Венсан
17
Родригеш
Герсон
20
Турпель
Давид
Литва
4-2-3-1
Люксембург
4-4-2

Ход матча

5'
Миколюнас Салюнас
 
20'
0:1
Родригеш Герсон
(Тилль Оливье)
27'
 
Карлсон Дирк
29'
Новиковас Арвидас
 
39'
Голубицкас Паулюс
 
42'
Миколюнас Салюнас
 
52'
Шимкус Домантас
Голубицкас Паулюс
 
55'
Лаукжемис Каролис
Вальскис Нериюс
 
57'
Воробьев Модест
 
61'
 
Малгет Кевин
Карлсон Дирк
67'
 
Бенси Стефано
Турпель Давид
71'
Лаукжемис Каролис
 
74'
Новиковас Арвидас
(Лаукжемис Каролис)
1:1
76'
 
Тилль Оливье
80'
 
Синани Данел
Тилль Оливье
85'
Климавичюс Линас
 
85'
 
Малгет Кевин
89'
Казлаускас Донатас
Черных Фёдор
 
90'
Воробьев Модест
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 18
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 2 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Литва Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва
Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва Шри-Ланка 0:0 Литва Польша 4:0 Литва Литва 0:1 Иран Литва 1:1 Латвия Эстония 2:0 Литва Армения 0:1 Литва Грузия 4:0 Литва Литва 0:1 Англия Мальта 1:1 Литва Словения 4:0 Литва Литва 0:3 Шотландия
Люксембург Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург
Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова Люксембург 1:0 Грузия Люксембург 0:0 Сенегал Люксембург 0:4 Австрия Мальта 0:1 Люксембург Люксембург 2:1 Венгрия Люксембург 1:1 Болгария Швеция 8:0 Люксембург Франция 0:0 Люксембург Люксембург 1:0 Беларусь Голландия 5:0 Люксембург Люксембург 2:1 Албания

Последние игры между собой

Литва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Люксембург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Люксембург 2:1 Литва ЕВРО 2020: Отборочные матчи Люксембург 2:1 Литва Международные матчи Люксембург 0:1 Литва Товарищеские матчи
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vetra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Литва 1:1 Люксембург
Литва
54.7% (87)
Ничья
32.7% (52)
Люксембург
12.6% (20)
1:1 Ничья
28.3% (45)
1:0 Литва
20.1% (32)
2:1 Литва
18.2% (29)
2:0 Литва
8.2% (13)
1:2 Люксембург
6.3% (10)
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