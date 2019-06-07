ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Литва
1:1
Конец матча
Стадион: Vetra Stadium
Люксембург
5' Желтая карточкаМиколюнас Салюнас
0:1
20' ГолРодригеш Герсон
27' Желтая карточкаКарлсон Дирк
29' Желтая карточкаНовиковас Арвидас
39' Желтая карточкаГолубицкас Паулюс
42' Вторая желтая карточкаМиколюнас Салюнас
57' Желтая карточкаВоробьев Модест
71' Желтая карточкаЛаукжемис Каролис
1:1
74' ГолНовиковас Арвидас
76' Желтая карточкаТилль Оливье
85' Желтая карточкаКлимавичюс Линас
85' Желтая карточкаМалгет Кевин
90' Вторая желтая карточкаВоробьев Модест
22
Черных
Фёдор
18
Жанс
Лоран
13
Карлсон
Дирк
15
Тилль
Оливье
10
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Урбонас Вальдас
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиль ВенсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
-
23 Кипс ТимВратарь
-
22 Граца МарвинЗащитник
-
19 Йениш МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
Ход матча
20'
0:1
27'
57'
74'
76'
85'
85'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
13 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 18
-
6 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Литва Последние 20 матчей: +2 =4 -14Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва
Люксембург Последние 20 матчей: +9 =5 -6Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург
Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова Люксембург 1:0 Грузия Люксембург 0:0 Сенегал Люксембург 0:4 Австрия Мальта 0:1 Люксембург Люксембург 2:1 Венгрия Люксембург 1:1 Болгария Швеция 8:0 Люксембург Франция 0:0 Люксембург Люксембург 1:0 Беларусь Голландия 5:0 Люксембург Люксембург 2:1 Албания
Последние игры между собой
Литва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Люксембург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Португалия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Литва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Сербия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
Литва
54.7% (87)
Ничья
32.7% (52)
Люксембург
12.6% (20)
1:1 Ничья
28.3% (45)
1:0 Литва
20.1% (32)
2:1 Литва
18.2% (29)
2:0 Литва
8.2% (13)
1:2 Люксембург
6.3% (10)
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