ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Северная Македония
0:1
Конец матча
Стадион: Филип II Арена
Польша
28' Желтая карточкаГлик Камил
41' Желтая карточкаБеднарек Ян
0:1
47' ГолПёнтек Кшиштоф
66' Желтая карточкаМуслиу Визар
85' Вторая желтая карточкаМуслиу Визар
87' Желтая карточкаНесторовски Илья
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
15
Глик
Камил
14
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хасани ФеранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
Ход матча
28'
41'
47'
0:1
66'
85'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 25
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: +11 =6 -3Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония
Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:2 Испания Северная Македония 0:0 Турция Северная Македония 3:0 Беларусь Лихтенштейн 0:3 Северная Македония Испания 4:0 Северная Македония
Польша Последние 20 матчей: +8 =5 -7Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия
Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея Польша 0:1 Нигерия Польша 0:1 Мексика Польша 0:0 Уругвай Польша 4:2 Черногория Армения 1:6 Польша Польша 3:0 Казахстан
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Северная Македония
2.5% (4)
Ничья
11.5% (18)
Польша
86% (135)
1:2 Польша
31.2% (49)
0:1 Польша
19.1% (30)
0:2 Польша
17.2% (27)
1:3 Польша
10.2% (16)
1:1 Ничья
8.9% (14)
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