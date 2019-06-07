ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Северная Македония
0:1
Конец матча

Стадион:
Польша
0'
28' Желтая карточка
Глик Камил
41' Желтая карточка
Беднарек Ян
0:1
47' Гол
Пёнтек Кшиштоф
66' Желтая карточка
Муслиу Визар
85' Вторая желтая карточка
Муслиу Визар
87' Желтая карточка
Несторовски Илья
90'+5
1
Димитриевски
Столе
15
Бейтулаи
Эгзон
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
13
Ристовски
Стефан
17
Барди
Энис
16
Николов
Бобан
21
Элмас
Эльиф
8
Алиоски
Эгзиян
10
Пандев
Горан
23
Несторовски
Илья
22
Фабьянски
Лукаш
16
Кендзёра
Томаш
5
Беднарек
Ян
15
Глик
Камил
18
Берешиньски
Бартош
14
Клих
Матеуш
10
Крыховяк
Гжегож
21
Франковски
Пшемыслав
20
Зелиньски
Петр
11
Гросицки
Камил
9
Левандовски
Роберт
Северная Македония
3-5-2
Польша
4-2-3-1

Ход матча

28'
 
Глик Камил
41'
 
Беднарек Ян
46'
 
Пёнтек Кшиштоф
Франковски Пшемыслав
47'
0:1
Пёнтек Кшиштоф
62'
Трайковски Александар
Николов Бобан
 
66'
Муслиу Визар
 
69'
 
Рыбус Мацей
Гросицки Камил
76'
Адеми Ариян
Ристовски Стефан
 
84'
Хасани Феран
Пандев Горан
 
85'
Муслиу Визар
 
87'
Несторовски Илья
 
90'
 
Гуральски Яцек
Клих Матеуш

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 25
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония
Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:2 Испания Северная Македония 0:0 Турция Северная Македония 3:0 Беларусь Лихтенштейн 0:3 Северная Македония Испания 4:0 Северная Македония
Польша Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия
Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея Польша 0:1 Нигерия Польша 0:1 Мексика Польша 0:0 Уругвай Польша 4:2 Черногория Армения 1:6 Польша Польша 3:0 Казахстан

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Польша 1:1 Северная Македония Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Беднарек Ян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Глик Камил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philip II Arena, Skopje. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Северная Македония 0:1 Польша
Северная Македония
2.5% (4)
Ничья
11.5% (18)
Польша
86% (135)
1:2 Польша
31.2% (49)
0:1 Польша
19.1% (30)
0:2 Польша
17.2% (27)
1:3 Польша
10.2% (16)
1:1 Ничья
8.9% (14)
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