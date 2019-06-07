ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Черногория
1:1
Конец матча
Стадион: Под Горицом
Косово
0:1
25' ГолРашица Милот
51' Желтая карточкаВешович Марко
57' Желтая карточкаПакарада Леарт
1:1
69' ГолМугоша Стефан
76' Желтая карточкаМурич Ариянет
82' Желтая карточкаРашица Милот
82' Желтая карточкаСимич Марко
23
Марусич
Адам
15
Вуячич
Игор
22
Симич
Марко
10
Зенели
Арбер
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марусич АдамЗащитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тумбакович Любиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
Ход матча
25'
0:1
51'
57'
69'
1:1
76'
82'
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: +5 =5 -10Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория
Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания Черногория 1:0 Румыния Казахстан 0:3 Черногория Черногория 4:1 Армения Черногория 1:2 Иран Черногория 1:2 Польша Армения 3:2 Черногория
Косово Последние 20 матчей: +8 =4 -8Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово
Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина Косово 0:1 Финляндия Хорватия 1:0 Косово Косово 1:4 Турция Косово 1:2 Исландия Турция 2:0 Косово Украина 3:0 Косово
Черногория
87.8% (137)
Ничья
8.3% (13)
Косово
3.8% (6)
2:1 Черногория
30.8% (48)
1:0 Черногория
25% (39)
2:0 Черногория
20.5% (32)
1:1 Ничья
6.4% (10)
3:0 Черногория
4.5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...