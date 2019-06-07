ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Черногория
1:1
Конец матча

Стадион:
Косово
0'
0:1
25' Гол
Рашица Милот
51' Желтая карточка
Вешович Марко
57' Желтая карточка
Пакарада Леарт
1:1
69' Гол
Мугоша Стефан
76' Желтая карточка
Мурич Ариянет
82' Желтая карточка
Рашица Милот
82' Желтая карточка
Симич Марко
90'+5
12
Миятович
Милан
23
Марусич
Адам
15
Вуячич
Игор
22
Симич
Марко
6
Томашевич
Зарко
19
Шчекич
Александар
18
Косович
Небойша
10
Янкович
Марко
9
Мугоша
Стефан
7
Вешович
Марко
11
Бечирай
Фатос
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
19
Пакарада
Леарт
8
Халими
Бесар
4
Вока
Идриз
7
Рашица
Милот
9
Целина
Берсант
10
Зенели
Арбер
18
Мурики
Ведат
Черногория
4-2-3-1
Косово
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Рашица Милот
39'
 
Жегрова Эдон
Зенели Арбер
51'
Вешович Марко
 
57'
 
Пакарада Леарт
59'
Бакич Марко
Шчекич Александар
 
69'
Мугоша Стефан
(Янкович Марко)
1:1
69'
 
Кололли Беньямин
Пакарада Леарт
71'
Болевич Александар
Томашевич Зарко
 
76'
 
Мурич Ариянет
78'
 
Рашани Эльбасан
Целина Берсант
82'
 
Рашица Милот
82'
Симич Марко
 
85'
Йовович Владимир
Янкович Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория
Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания Черногория 1:0 Румыния Казахстан 0:3 Черногория Черногория 4:1 Армения Черногория 1:2 Иран Черногория 1:2 Польша Армения 3:2 Черногория
Косово Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово
Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина Косово 0:1 Финляндия Хорватия 1:0 Косово Косово 1:4 Турция Косово 1:2 Исландия Турция 2:0 Косово Украина 3:0 Косово

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Чехия Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
3. Косово Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Болгария Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Черногория Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Черногория 1:1 Косово
Черногория
87.8% (137)
Ничья
8.3% (13)
Косово
3.8% (6)
2:1 Черногория
30.8% (48)
1:0 Черногория
25% (39)
2:0 Черногория
20.5% (32)
1:1 Ничья
6.4% (10)
3:0 Черногория
4.5% (7)
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