ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Австрия
1:0
Конец матча

Стадион:
Словения
0'
63' Желтая карточка
Чрнигой Домен
1:0
74' Гол
Бургшталлер Гвидо
80' Желтая карточка
Лазаро Валентино
90' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
90'+4
1
Линднер
Хайнц
21
Лайнер
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
18
Лаймер
Конрад
22
Лазаро
Валентино
9
Забитцер
Марсель
23
Шлагер
Ксавер
8
Алаба
Давид
7
Арнаутович
Марко
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
17
Мевля
Миха
5
Струна
Альяж
13
Йокич
Боян
8
Куртич
Ясмин
6
Бийол
Яка
10
Зайц
Миха
7
Иличич
Йосип
9
Шпорар
Андраж
15
Чрнигой
Домен
Австрия
4-1-4-1
Словения
4-3-3

Ход матча

63'
 
Чрнигой Домен
63'
 
Попович Денис
Бийол Яка
69'
 
Бохар Дамьян
Зайц Миха
71'
Бургшталлер Гвидо
Забитцер Марсель
 
74'
Бургшталлер Гвидо
1:0
78'
 
Берич Роберт
Чрнигой Домен
80'
Лазаро Валентино
 
82'
Ильзанкер Штефан
Лаймер Конрад
 
90'
Кайнц Флориан
Алаба Давид
 
90'
Бургшталлер Гвидо
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина
Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия Австрия 3:2 Сербия Австрия 1:1 Грузия Уэльс 1:0 Австрия Ирландия 1:1 Австрия Австрия 1:1 Финляндия
Словения Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия
Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения Словения 2:0 Мальта Шотландия 1:0 Словения Словения 2:0 Финляндия Саудовская Аравия 0:0 Словения Польша 1:1 Словения

Последние игры между собой

Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Словения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Австрия 3:0 Словения Товарищеские матчи
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Woertherseestadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Австрия 1:0 Словения
Австрия
84.7% (133)
Ничья
12.1% (19)
Словения
3.2% (5)
2:1 Австрия
39.5% (62)
1:0 Австрия
26.1% (41)
2:0 Австрия
11.5% (18)
1:1 Ничья
10.8% (17)
3:1 Австрия
3.2% (5)
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