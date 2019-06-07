ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Австрия
1:0
Конец матча
Стадион: Вёртерзе-Штадион
Словения
63' Желтая карточкаЧрнигой Домен
1:0
74' ГолБургшталлер Гвидо
80' Желтая карточкаЛазаро Валентино
90' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
13
Йокич
Боян
10
Зайц
Миха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
-
13 Йокич БоянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видмар НейцВратарь
-
12 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЖанПолузащитник
-
14 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Берич РобертНападающий
-
11 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
63'
74'
80'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Австрия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина
Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия Австрия 3:2 Сербия Австрия 1:1 Грузия Уэльс 1:0 Австрия Ирландия 1:1 Австрия Австрия 1:1 Финляндия
Словения Последние 20 матчей: +4 =8 -8Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия
Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения Словения 2:0 Мальта Шотландия 1:0 Словения Словения 2:0 Финляндия Саудовская Аравия 0:0 Словения Польша 1:1 Словения
Последние игры между собой
Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Словения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Австрия
84.7% (133)
Ничья
12.1% (19)
Словения
3.2% (5)
2:1 Австрия
39.5% (62)
1:0 Австрия
26.1% (41)
2:0 Австрия
11.5% (18)
1:1 Ничья
10.8% (17)
3:1 Австрия
3.2% (5)
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