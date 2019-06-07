ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Швеция
3:0
Конец матча

Стадион:
Мальта
0'
1:0
2' Гол
Кайсон Робин
35' Желтая карточка
Монтебельо Лука
2:0
50' Гол
Классон Виктор
3:0
81' Гол
Исак Александр
90'+4
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
18
Янссон
Понтус
3
Хеландер
Филип
6
Аугустинссон
Людвиг
10
Форсберг
Эмиль
20
Ольссон
Кристоффер
8
Экдаль
Олбин
17
Классон
Виктор
22
Кайсон
Робин
9
Берг
Маркус
1
Бонелло
Анри
22
Мускат
Зак
4
Борг
Стив
5
Агиус
Андре
7
Мбонг
Джозеф
15
Juan
Corbolan
11
Мускат
Роуэн
21
Гамбин
Люк
6
Греч
Джейк
17
Эффионг
Альфред
9
Монтебельо
Лука
Швеция
4-4-2
Мальта
4-3-1-2

Ход матча

2'
Кайсон Робин
(Берг Маркус)
1:0
35'
 
Монтебельо Лука
50'
Классон Виктор
(Берг Маркус)
2:0
64'
 
Фенек Пол
Греч Джейк
68'
Исак Александр
Берг Маркус
 
71'
 
Нвоко Кирьян
Монтебельо Лука
77'
Ларссон Себастьян
Экдаль Олбин
 
80'
 
Апап Фердинандо
Борг Стив
81'
Исак Александр
3:0
85'
Гвидетти Йон
Кайсон Робин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 6 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия
Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция Швеция 1:0 Южная Корея Швеция 0:0 Перу Швеция 0:0 Дания Румыния 1:0 Швеция Швеция 1:2 Чили Швеция 1:0 Дания
Мальта Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово
Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва Шотландия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Англия Словения 2:0 Мальта Украина 0:1 Мальта Мальта 1:3 Словакия

Последние игры между собой

Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Мальта 0:1 Швеция Чемпионат Мира Швеция 4:0 Мальта Чемпионат Мира
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Швеция 3:0 Мальта
Швеция
98.1% (157)
Ничья
0.6% (1)
Мальта
1.3% (2)
3:0 Швеция
45.6% (73)
2:0 Швеция
20% (32)
4:0 Швеция
14.4% (23)
3:1 Швеция
3.1% (5)
2:1 Швеция
3.1% (5)
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