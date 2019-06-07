ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Мальта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

45' Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Мальта

43' Берг Маркус из команды Швеция плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

41' Кайсон Робин из команды Швеция плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

40' Мальта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

40' Мальта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Люстиг Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Мальта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Мальта

37' Удар от ворот произведет Мальта

36' Кайсон Робин пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

36' Удар от ворот произведет Мальта

36' Плохо играет Мбонг Джозеф - неудачный вынос, и мяч у соперниц

36' После штрафного удара,который нанес Форсберг Эмиль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

35' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

35' Ох, нехорошо это выглядит. Монтебельо Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Монтебельо Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Монтебельо Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Швеция

31' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

30' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Отличная игра от Эффионг Альфред из команды Мальта . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

30' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

29' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Мальта

26' Удар от ворот произведет Мальта

25' Хорошо играет на выходе Бонелло Анри - мяч в ее руках

25' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

25' Кайсон Робин из команды Швеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Форсберг Эмиль из команды Швеция направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Удар от ворот произведет Мальта

20' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

20' Мбонг Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Берг Маркус из команды Швеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Удар от ворот произведет Мальта

18' Пространство открывается для Аугустинссон Людвиг , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

18' Хорошие скиллы дриблинга показывает Форсберг Эмиль , обходя своих соперников

18' Бонелло Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Гамбин Люк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

14' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Экдаль Олбин из команды Швеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Швеция

12' Отличная игра от Мбонг Джозеф из команды Мальта . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

12' Удар от ворот произведет Мальта

11' Удар от ворот произведет Швеция

10' Агиус Андре решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

10' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

9' Мальта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Мальта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хорошо играет на выходе Бонелло Анри - мяч в ее руках

7' Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хорошо играет на выходе Бонелло Анри - мяч в ее руках

6' Хорошие скиллы дриблинга показывает Берг Маркус , обходя своих соперников

6' Мускат Роуэн ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

5' Мальта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

4' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Берг Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Янссон Понтус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Головой пробил Берг Маркус , но голкипер отбил его в поле!

1' Мальта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальта начинает с центра поля