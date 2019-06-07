ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Швеция
3:0
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Мальта
1:0
2' ГолКайсон Робин
35' Желтая карточкаМонтебельо Лука
2:0
50' ГолКлассон Виктор
3:0
81' ГолИсак Александр
22
Кайсон
Робин
22
Мускат
Зак
11
Мускат
Роуэн
21
Гамбин
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
14 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мускат РоуэнПолузащитник
-
21 Гамбин ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хогг ЭндрюВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Нвоко КирьянПолузащитник
-
14 Минтоф ДжонПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Фарруджа Рэймонд
Ход матча
2'
1:0
35'
50'
2:0
64'
81'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
12 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 2
-
11 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +7 =6 -7Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия
Мальта Последние 20 матчей: +2 =5 -13Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово
Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва Шотландия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Англия Словения 2:0 Мальта Украина 0:1 Мальта Мальта 1:3 Словакия
Последние игры между собой
Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Швеция
98.1% (157)
Ничья
0.6% (1)
Мальта
1.3% (2)
3:0 Швеция
45.6% (73)
2:0 Швеция
20% (32)
4:0 Швеция
14.4% (23)
3:1 Швеция
3.1% (5)
2:1 Швеция
3.1% (5)
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