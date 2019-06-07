ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Чехия
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13482
Болгария
0'
0:1
3' Гол
Иса Исмаил
13' Желтая карточка
Кадержабек Павел
1:1
19' Гол
Шик Патрик
35' Желтая карточка
Малинов Кристиян
49' Желтая карточка
Павелка Давид
2:1
50' Гол
Шик Патрик
74' Желтая карточка
Димитров Кристиан
90' Желтая карточка
Чунчуков Цветелин
90' Желтая карточка
Десподов Кирилл
90'+6
1
Вацлик
Томаш
2
Кадержабек
Павел
3
Челюстка
Ондржей
17
Сухи
Марек
22
Новак
Филип
11
Павелка
Давид
15
Соучек
Томаш
12
Масопуст
Лукаш
21
Краль
Алекс
14
Янкто
Якуб
19
Шик
Патрик
13
Михайлов
Николай
2
Попов
Страхил
5
Димитров
Кристиан
15
Божиков
Васил
14
Недялков
Антон
6
Сармов
Георги
22
Минчев
Мартин
10
Попов
Ивелин
16
Малинов
Кристиян
8
Неделев
Тодор
19
Иса
Исмаил
Чехия
4-2-3-1
Болгария
4-1-4-1

Ход матча

3'
0:1
Иса Исмаил
(Попов Ивелин)
13'
Кадержабек Павел
 
19'
Шик Патрик
1:1
35'
 
Малинов Кристиян
46'
 
Десподов Кирилл
Минчев Мартин
49'
Павелка Давид
 
50'
Шик Патрик
(Сухи Марек)
2:1
63'
 
Карабелев Янис
Малинов Кристиян
66'
Копич Ян
Масопуст Лукаш
 
74'
 
Димитров Кристиан
78'
Долежал Мартин
Шик Патрик
 
82'
 
Чунчуков Цветелин
Неделев Тодор
83'
Крейчи Ладислав
Янкто Якуб
 
90'
 
Чунчуков Цветелин
90'
 
Десподов Кирилл

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 7 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия
Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия Исландия 1:2 Чехия Чехия 5:0 Сан-Марино Азербайджан 1:2 Чехия Северная Ирландия 2:0 Чехия Чехия 1:2 Германия Норвегия 1:1 Чехия Бельгия 2:1 Чехия
Болгария Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария
Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Болгария 1:0 Саудовская Аравия Люксембург 1:1 Болгария Болгария 0:1 Франция Голландия 3:1 Болгария Болгария 3:2 Швеция Беларусь 2:1 Болгария Болгария 2:0 Голландия Болгария 1:0 Беларусь Швеция 3:0 Болгария Франция 4:1 Болгария

Последние игры между собой

Чехия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Болгария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Болгария 0:1 Чехия Чемпионат Мира Чехия 0:0 Болгария Чемпионат Мира

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Чехия Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
3. Косово Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Болгария Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Черногория Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Чехия 2:1 Болгария
Чехия
81.5% (128)
Ничья
13.4% (21)
Болгария
5.1% (8)
2:1 Чехия
35.7% (56)
1:0 Чехия
21% (33)
2:0 Чехия
15.9% (25)
1:1 Ничья
10.2% (16)
3:1 Чехия
3.8% (6)
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