ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Чехия
2:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена Зрители: 13482
Болгария
0:1
3' ГолИса Исмаил
13' Желтая карточкаКадержабек Павел
1:1
19' ГолШик Патрик
35' Желтая карточкаМалинов Кристиян
49' Желтая карточкаПавелка Давид
2:1
50' ГолШик Патрик
74' Желтая карточкаДимитров Кристиан
90' Желтая карточкаЧунчуков Цветелин
90' Желтая карточкаДесподов Кирилл
17
Сухи
Марек
22
Новак
Филип
15
Соучек
Томаш
21
Краль
Алекс
14
Янкто
Якуб
19
Шик
Патрик
10
Попов
Ивелин
19
Иса
Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
-
22 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Краль АлексПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
-
19 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коубек ТомашВратарь
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Копич ЯнПолузащитник
-
20 Выдра МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иса ИсмаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
20 Горанов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванов ГалинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Балаков Красимир
Ход матча
3'
0:1
13'
19'
1:1
35'
49'
50'
2:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
7 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Чехия Последние 20 матчей: +9 =1 -10Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия
Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия Исландия 1:2 Чехия Чехия 5:0 Сан-Марино Азербайджан 1:2 Чехия Северная Ирландия 2:0 Чехия Чехия 1:2 Германия Норвегия 1:1 Чехия Бельгия 2:1 Чехия
Болгария Последние 20 матчей: +8 =5 -7Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария
Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Болгария 1:0 Саудовская Аравия Люксембург 1:1 Болгария Болгария 0:1 Франция Голландия 3:1 Болгария Болгария 3:2 Швеция Беларусь 2:1 Болгария Болгария 2:0 Голландия Болгария 1:0 Беларусь Швеция 3:0 Болгария Франция 4:1 Болгария
Последние игры между собой
Чехия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Болгария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Чехия
81.5% (128)
Ничья
13.4% (21)
Болгария
5.1% (8)
2:1 Чехия
35.7% (56)
1:0 Чехия
21% (33)
2:0 Чехия
15.9% (25)
1:1 Ничья
10.2% (16)
3:1 Чехия
3.8% (6)
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