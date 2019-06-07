ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

Второй тайм

95' Сегодняшная посещаемость составляет 17664 болельщиков

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

94' Пространство открывается для Кинг Джошуа , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

92' Кешерю Клаудиу из команды Румыния является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

91' Удар от ворот произведет Норвегия

91' Кешерю Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

91' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Норвегия

90' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

90' Цукудян Георге из команды Румыния делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

90' Цукудян Георге из команды Румыния плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

88' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

87' Камара Ола из команды Норвегия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Тошка Алин ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

86' Хорошие скиллы дриблинга показывает Алеесами Хайтам , обходя своих соперников

86' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Норвегия

86' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

85' Цукудян Георге нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

85' Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Цукудян Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Григоре Драгош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Григоре Драгош получил желтую карточку от судьи

80' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

78' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Г О О О О О О Л - Кешерю Клаудиу из команды Румыния с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

76' Сельнес Оле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

75' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Норвегия

72' Пространство открывается для Дяк Чиприан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

72' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Г О О О О Л - Эдегор Мартин изменил счет на табло!

70' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кинг Джошуа , обходя своих соперников

70' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

69' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кинг Джошуа , обходя своих соперников

68' Удар от ворот произведет Румыния

68' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Великолепное видение игры демонстрирует Татарушану Чиприан из команды Румыния , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

67' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Элюнусси Тарик получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Элюнусси Тарик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Кешерю Клаудиу нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

65' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Цукудян Георге из команды Румыния пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

60' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

59' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Кипчу Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

54' Удар от ворот произведет Норвегия

54' Удар от ворот произведет Румыния

53' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

50' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Грозав Георге-Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Кипчу Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля