ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
17' Желтая карточкаПаул-Виорел Антон
22' Желтая карточкаБерге Сандер
1:0
56' ГолЭлюнусси Тарик
2:0
70' ГолЭдегор Мартин
2:1
77' ГолКешерю Клаудиу
80' Желтая карточкаГригоре Драгош
2:2
90' ГолКешерю Клаудиу
18
Сельнес
Оле
15
Берге
Сандер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сельнес ОлеПолузащитник
-
15 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Йонсен БьорнНападающий
-
Главный тренер: Лагербек Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лунг СилвиуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Контра Космин
Ход матча
22'
56'
1:0
70'
2:0
77'
2:1
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
6 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Норвегия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия
Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия Албания 0:1 Норвегия Норвегия 4:1 Австралия Словакия 1:0 Норвегия Северная Македония 2:0 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Сан-Марино 0:8 Норвегия Германия 6:0 Норвегия Норвегия 2:0 Азербайджан Норвегия 1:1 Швеция Норвегия 1:1 Чехия
Румыния Последние 20 матчей: +12 =4 -4Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва
Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния Румыния 3:1 Казахстан Черногория 1:0 Румыния Румыния 1:0 Армения Румыния 3:2 Чили Польша 3:1 Румыния
Норвегия
50% (78)
Ничья
38.5% (60)
Румыния
11.5% (18)
1:1 Ничья
32.1% (50)
2:1 Норвегия
25% (39)
1:0 Норвегия
19.9% (31)
1:2 Румыния
6.4% (10)
2:0 Норвегия
4.5% (7)
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