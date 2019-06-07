ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Норвегия
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 17664
Румыния
0'
17' Желтая карточка
Паул-Виорел Антон
22' Желтая карточка
Берге Сандер
1:0
56' Гол
Элюнусси Тарик
2:0
70' Гол
Эдегор Мартин
2:1
77' Гол
Кешерю Клаудиу
80' Желтая карточка
Григоре Драгош
2:2
90' Гол
Кешерю Клаудиу
90'+5
22
Грютебуст
Стен
14
Элабделлауи
Омар
6
Нордтвейт
Ховард
3
Аер
Кристоффер
2
Алеесами
Хайтам
20
Эдегор
Мартин
18
Сельнес
Оле
15
Берге
Сандер
19
Хенриксен
Маркус
7
Кинг
Джошуа
10
Элюнусси
Тарик
12
Татарушану
Чиприан
7
Кипчу
Александру
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
3
Тошка
Алин
15
Паул-Виорел
Антон
23
Станчу
Николае
17
Дяк
Чиприан
13
Кешерю
Клаудиу
10
Грозав
Георге-Теодор
9
Пушкаш
Георге
Норвегия
4-4-2
Румыния
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Паул-Виорел Антон
22'
Берге Сандер
 
56'
Элюнусси Тарик
1:0
60'
 
Хаджи Янис
Грозав Георге-Теодор
60'
 
Цукудян Георге
Пушкаш Георге
70'
Эдегор Мартин
(Кинг Джошуа)
2:0
71'
 
Максим Александру
Станчу Николае
77'
2:1
Кешерю Клаудиу
(Григоре Драгош)
80'
 
Григоре Драгош
84'
Камара Ола
Элюнусси Тарик
 
90'
2:2
Кешерю Клаудиу
(Максим Александру)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 6 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Норвегия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия
Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия Албания 0:1 Норвегия Норвегия 4:1 Австралия Словакия 1:0 Норвегия Северная Македония 2:0 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Сан-Марино 0:8 Норвегия Германия 6:0 Норвегия Норвегия 2:0 Азербайджан Норвегия 1:1 Швеция Норвегия 1:1 Чехия
Румыния Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва
Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния Румыния 3:1 Казахстан Черногория 1:0 Румыния Румыния 1:0 Армения Румыния 3:2 Чили Польша 3:1 Румыния
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Норвегия 2:2 Румыния
Норвегия
50% (78)
Ничья
38.5% (60)
Румыния
11.5% (18)
1:1 Ничья
32.1% (50)
2:1 Норвегия
25% (39)
1:0 Норвегия
19.9% (31)
1:2 Румыния
6.4% (10)
2:0 Норвегия
4.5% (7)
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