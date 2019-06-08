ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Хорватия
2:1
Конец матча
Стадион: Градски врт
Уэльс
1:0
17' Гол в свои воротаЛоуренс Джеймс
28' Желтая карточкаБрекало Йосип
2:0
48' ГолПеришич Иван
49' Желтая карточкаБэйл Гарет
50' Желтая карточкаЕдвай Тин
54' Желтая карточкаЛоврен Деян
69' Желтая карточкаВида Домагой
2:1
77' ГолБрукс Дэвид
90' Желтая карточкаБрозович Марсело
16
Едвай
Тин
21
Вида
Домагой
10
Модрич
Лука
10
Уилсон
Гарри
23
Воулкс
Уилл
11
Бэйл
Гарет
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
-
13 Шкорич МилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
-
18 Цакташ МийоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уилсон ГарриПолузащитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
-
22 Локьер ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Брукс ДэвидПолузащитник
-
19 Лоуренс ТомПолузащитник
- Нападающий
-
13 Dylan Levitt
-
Главный тренер: Гиггз Райан
Ход матча
17'
1:0
28'
48'
2:0
49'
50'
54'
65'
69'
77'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
4 Офсайды 6
-
16 Нарушения правил 6
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания
Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания Исландия 1:2 Хорватия Аргентина 0:3 Хорватия Хорватия 2:0 Нигерия Хорватия 2:1 Сенегал Бразилия 2:0 Хорватия Мексика 0:1 Хорватия Перу 2:0 Хорватия Греция 0:0 Хорватия
Уэльс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Уэльс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Хорватия
95% (151)
Ничья
3.1% (5)
Уэльс
1.9% (3)
2:1 Хорватия
34.6% (55)
2:0 Хорватия
26.4% (42)
1:0 Хорватия
17% (27)
3:1 Хорватия
7.5% (12)
1:1 Ничья
3.1% (5)
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