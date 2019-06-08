ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Хорватия
2:1
Конец матча

Стадион:
Уэльс
0'
1:0
17' Гол в свои ворота
Лоуренс Джеймс
28' Желтая карточка
Брекало Йосип
2:0
48' Гол
Перишич Иван
49' Желтая карточка
Бэйл Гарет
50' Желтая карточка
Едвай Тин
54' Желтая карточка
Ловрен Деян
69' Желтая карточка
Вида Домагой
2:1
77' Гол
Брукс Дэвид
90' Желтая карточка
Брозович Марсело
90'+7
1
Ливакович
Доминик
16
Едвай
Тин
6
Ловрен
Деян
21
Вида
Домагой
3
Баришич
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
7
Брекало
Йосип
8
Ковачич
Матео
4
Перишич
Иван
9
Крамарич
Андрей
1
Хенесси
Уэйн
14
Робертс
Коннор
II
5
Мефам
Крис
15
Лоуренс
Джеймс
4
Дэвис
Бен
7
Аллен
Джо
8
Смит
Мэтт
10
Уилсон
Гарри
23
Воулкс
Уилл
20
Джеймс
Дэниэл
11
Бэйл
Гарет
Хорватия
4-2-3-1
Уэльс
4-2-3-1

Ход матча

17'
Лоуренс Джеймс
1:0
28'
Брекало Йосип
 
48'
Перишич Иван
2:0
49'
 
Бэйл Гарет
50'
Едвай Тин
 
54'
Ловрен Деян
 
65'
 
Брукс Дэвид
Смит Мэтт
66'
 
Ампаду Этан
Воулкс Уилл
67'
Пашалич Марио
Брекало Йосип
 
69'
Вида Домагой
 
76'
Бадель Милан
Ковачич Матео
 
77'
2:1
Брукс Дэвид
79'
 
Матондо Рабби
Джеймс Дэниэл
90'
Брозович Марсело
 
90'
Шкорич Миле
Перишич Иван
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 4 Офсайды 6
  • 16 Нарушения правил 6
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания
Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания Исландия 1:2 Хорватия Аргентина 0:3 Хорватия Хорватия 2:0 Нигерия Хорватия 2:1 Сенегал Бразилия 2:0 Хорватия Мексика 0:1 Хорватия Перу 2:0 Хорватия Греция 0:0 Хорватия
Уэльс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания
Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай Китай 0:6 Уэльс Уэльс 1:1 Панама Франция 2:0 Уэльс Уэльс 0:1 Ирландия Грузия 0:1 Уэльс Молдова 0:2 Уэльс Уэльс 1:0 Австрия Сербия 1:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Уэльс 1:1 Сербия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Уэльс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Уэльс 1:2 Хорватия Чемпионат Мира Хорватия 2:0 Уэльс Чемпионат Мира Хорватия 2:0 Уэльс Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Брекало Йосип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    ГООООООООЛ - Лоуренс Джеймс очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Gradski Vrt. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хорватия 2:1 Уэльс
Хорватия
95% (151)
Ничья
3.1% (5)
Уэльс
1.9% (3)
2:1 Хорватия
34.6% (55)
2:0 Хорватия
26.4% (42)
1:0 Хорватия
17% (27)
3:1 Хорватия
7.5% (12)
1:1 Ничья
3.1% (5)
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