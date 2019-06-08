ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Исландия
1:0
Конец матча

Стадион:
Албания
0'
1:0
22' Гол
Гудмундссон Йоханн
22' Желтая карточка
Баша Мигьен
33' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
88' Желтая карточка
Дермаку Кастриот
89' Желтая карточка
Весели Фредерик
90'+5
1
Халльдоурссон
Ханнес
2
Херманнссон
Хьёртур
14
Арнасон
Кари
6
Сигурдссон
Рагнар
23
Скуласон
Ари
7
Гудмундссон
Йоханн
17
Гуннарссон
Арон
8
Бьярнасон
Биркир
16
Сигурьонссон
Рунар
10
Сигурдссон
Гильфи
19
Кьяртанссон
Видар
1
Бериша
Этрит
4
Хюсай
Эльсейд
2
Дермаку
Кастриот
6
Исмайли
Ардиан
5
Весели
Фредерик
22
Абраши
Амир
14
Джака
Таулант
8
Баша
Мигьен
16
Чикалеши
Сокол
19
Балай
Беким
3
Леняни
Эрмир
Исландия
4-4-1-1
Албания
4-3-3

Ход матча

22'
Гудмундссон Йоханн
1:0
22'
 
Баша Мигьен
33'
Сигурьонссон Рунар
 
56'
Траустасон Арнор
Гудмундссон Йоханн
 
63'
Сигторссон Колбейнн
Кьяртанссон Видар
 
67'
 
Каче Эргюс
Баша Мигьен
72'
 
Ндой Эмануэле
Джака Таулант
79'
 
Садику Армандо
Чикалеши Сокол
81'
Сигурдссон Арнор
Сигурьонссон Рунар
 
88'
 
Дермаку Кастриот
89'
 
Весели Фредерик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Исландия Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия
Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия Исландия 1:2 Хорватия Нигерия 2:0 Исландия Аргентина 1:1 Исландия Исландия 2:2 Гана Исландия 2:3 Норвегия Перу 3:1 Исландия Мексика 3:0 Исландия Индонезия 1:4 Исландия Индонезия 0:6 Исландия Катар 1:1 Исландия
Албания Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия
Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания Северная Македония 1:1 Албания Албания 2:0 Лихтенштейн Израиль 0:3 Албания Люксембург 2:1 Албания Албания 1:2 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Албания

Последние игры между собой

Исландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Албания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Исландия 2:1 Албания Чемпионат Мира Албания 1:2 Исландия Чемпионат Мира

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Турция Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Исландия Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
4. Албания Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
5. Молдова Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
6. Андорра Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Исландия 1:0 Албания
Исландия
83.8% (129)
Ничья
14.3% (22)
Албания
1.9% (3)
1:0 Исландия
27.3% (42)
2:1 Исландия
27.3% (42)
2:0 Исландия
23.4% (36)
1:1 Ничья
11% (17)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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