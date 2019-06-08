ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Исландия
1:0
Конец матча
Стадион: Лаугардалсвёллур
Албания
1:0
22' ГолГудмундссон Йоханн
22' Желтая карточкаБаша Мигьен
33' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
88' Желтая карточкаДермаку Кастриот
89' Желтая карточкаВесели Фредерик
14
Арнасон
Кари
23
Скуласон
Ари
22
Абраши
Амир
19
Балай
Беким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Балай БекимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Вратарь
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
-
18 Айети АрлиндЗащитник
-
17 Алийи НасерЗащитник
-
21 Роши ОдисеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кесе КристиПолузащитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
Ход матча
22'
22'
88'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Исландия Последние 20 матчей: +3 =7 -10Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия
Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия Исландия 1:2 Хорватия Нигерия 2:0 Исландия Аргентина 1:1 Исландия Исландия 2:2 Гана Исландия 2:3 Норвегия Перу 3:1 Исландия Мексика 3:0 Исландия Индонезия 1:4 Исландия Индонезия 0:6 Исландия Катар 1:1 Исландия
Албания Последние 20 матчей: +6 =2 -12Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия
Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания Северная Македония 1:1 Албания Албания 2:0 Лихтенштейн Израиль 0:3 Албания Люксембург 2:1 Албания Албания 1:2 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Албания
Последние игры между собой
Исландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Албания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Исландия
83.8% (129)
Ничья
14.3% (22)
Албания
1.9% (3)
1:0 Исландия
27.3% (42)
2:1 Исландия
27.3% (42)
2:0 Исландия
23.4% (36)
1:1 Ничья
11% (17)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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