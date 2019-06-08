ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Финляндия
2:0
Конец матча
Стадион: Ратина
Босния и Герцеговина
49' Желтая карточкаСарич Элвис
1:0
56' ГолПукки Теэму
2:0
68' ГолПукки Теэму
86' Желтая карточкаВишча Эдин
18
Уронен
Йере
17
Скрабб
Симон
14
Спарв
Тим
10
Пукки
Теэму
15
Шунич
Тони
21
Сарич
Элвис
11
Джеко
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
-
17 Скрабб СимонПолузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Пиринен ЮхаЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сарич ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
Ход матча
49'
56'
1:0
68'
2:0
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Финляндия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия
Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия Финляндия 3:0 Эстония Финляндия 2:2 Турция Хорватия 1:1 Финляндия Косово 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Исландия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +9 =7 -4Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина Эстония 1:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина Кипр 3:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Греция Албания 1:2 Босния и Герцеговина
Финляндия
14.5% (23)
Ничья
52.2% (83)
Босния и Герцеговина
33.3% (53)
1:1 Ничья
39% (62)
1:2 Босния и Герцеговина
19.5% (31)
0:1 Босния и Герцеговина
8.2% (13)
2:1 Финляндия
6.9% (11)
0:0 Ничья
5.7% (9)
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