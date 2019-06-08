ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Финляндия
2:0
Конец матча

Стадион:
Босния и Герцеговина
0'
49' Желтая карточка
Сарич Элвис
1:0
56' Гол
Пукки Теэму
2:0
68' Гол
Пукки Теэму
86' Желтая карточка
Вишча Эдин
90'+4
1
Градецки
Лукаш
3
Гранлунд Альбин
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
18
Уронен
Йере
17
Скрабб
Симон
14
Спарв
Тим
6
Камара
Глен
20
Форселль
Петтери
10
Пукки
Теэму
8
Лод
Робин
12
Шехич
Ибрагим
3
Бисакшич
Эрмин
15
Шунич
Тони
17
Жуканович
Эрвин
2
Чивич
Эльдар
7
Бешич
Мухамед
13
Цимирот
Гойко
21
Сарич
Элвис
8
Вишча
Эдин
11
Джеко
Эдин
9
Дульевич
Харис
Финляндия
4-4-2
Босния и Герцеговина
4-3-3

Ход матча

38'
Райтала Юкка
Гранлунд Альбин
 
49'
 
Сарич Элвис
56'
Пукки Теэму
(Камара Глен)
1:0
63'
Лаппалайнен Ласси
Форселль Петтери
 
68'
Пукки Теэму
(Лод Робин)
2:0
68'
 
Баич Риад
Дульевич Харис
79'
 
Гояк Амер
Бешич Мухамед
84'
Шуллер Расмус
Скрабб Симон
 
86'
 
Вишча Эдин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Финляндия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия
Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия Финляндия 3:0 Эстония Финляндия 2:2 Турция Хорватия 1:1 Финляндия Косово 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Исландия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина Эстония 1:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина Кипр 3:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Греция Албания 1:2 Босния и Герцеговина
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Гранлунд Альбин уходит, Райтала Юкка вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ratina Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина
Финляндия
14.5% (23)
Ничья
52.2% (83)
Босния и Герцеговина
33.3% (53)
1:1 Ничья
39% (62)
1:2 Босния и Герцеговина
19.5% (31)
0:1 Босния и Герцеговина
8.2% (13)
2:1 Финляндия
6.9% (11)
0:0 Ничья
5.7% (9)
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