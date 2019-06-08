ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Эстония
1:2
Конец матча
Стадион: А. Ле Кок Арена
Северная Ирландия
1:0
25' ГолВасильев Константин
60' Желтая карточкаСэвилл Джордж
64' Желтая карточкаЛепметс Сергей
1:1
77' ГолВашингтон Конор
1:2
80' ГолМадженнис Джош
18
Метс
Кароль
23
Тенисте
Тайо
10
Зенёв
Сергей
19
Смит
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тенисте ТайоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенёв СергейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Калласте КенЗащитник
- Защитник
-
21 Кууск МяртенЗащитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Полузащитник
-
11 Оямаа ХенрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рейм Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Смит МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хазард КонорВратарь
-
18 Флэнаган ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эванс КорриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
Ход матча
25'
60'
64'
77'
1:1
80'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 12
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Эстония Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония
Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Эстония 0:1 Греция Эстония 1:3 Марокко Латвия 1:0 Эстония Эстония 2:0 Литва Грузия 2:0 Эстония Армения 0:0 Эстония Швеция 1:1 Эстония Новая Каледония 1:1 Эстония Вануату 0:1 Эстония Фиджи 0:2 Эстония Мальта 0:3 Эстония
Северная Ирландия Последние 20 матчей: +9 =3 -8Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия
Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия Панама 0:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Южная Корея Швейцария 0:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Швейцария Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:3 Германия Северная Ирландия 2:0 Чехия Сан-Марино 0:3 Северная Ирландия Азербайджан 0:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:0 Новая Зеландия Северная Ирландия 2:0 Норвегия
Последние игры между собой
Эстония: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Северная Ирландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Эстония
6.3% (10)
Ничья
16.5% (26)
Северная Ирландия
77.2% (122)
0:1 Северная Ирландия
35.4% (56)
1:2 Северная Ирландия
24.7% (39)
1:1 Ничья
12% (19)
0:2 Северная Ирландия
8.9% (14)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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