ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Эстония
1:2
Конец матча

Стадион:
Северная Ирландия
0'
1:0
25' Гол
Васильев Константин
60' Желтая карточка
Сэвилл Джордж
64' Желтая карточка
Лепметс Сергей
1:1
77' Гол
Вашингтон Конор
1:2
80' Гол
Мадженнис Джош
90'+4
12
Лепметс
Сергей
8
Синявский
Василий
18
Метс
Кароль
5
Вихманн
Мадис
3
Пикк
Артур
20
Дмитриев
Артём
23
Тенисте
Тайо
14
Васильев
Константин
4
Кяйт
Маттиас
15
Саппинен
Рауно
10
Зенёв
Сергей
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
19
Смит
Майкл
20
Каткарт
Крейг
5
Эванс
Джонни
3
Льюис
Джамал
17
Макнейр
Пэдди
8
Дэвис
Стивен
6
Сэвилл
Джордж
7
Уайт
Гэвин
9
Бойс
Лайам
14
Даллас
Стюарт
Эстония
4-1-4-1
Северная Ирландия
4-3-3

Ход матча

25'
Васильев Константин
1:0
46'
 
Вашингтон Конор
Бойс Лайам
60'
 
Сэвилл Джордж
61'
Erik Sorga
Саппинен Рауно
 
64'
 
Джонс Джордан
Смит Майкл
64'
Лепметс Сергей
 
69'
 
Мадженнис Джош
Сэвилл Джордж
77'
1:1
Вашингтон Конор
80'
1:2
Мадженнис Джош
(Джонс Джордан)
84'
Тамм Йоонас
Кяйт Маттиас
 
85'
Камс Герт
Тенисте Тайо
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 12
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Эстония Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония
Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Эстония 0:1 Греция Эстония 1:3 Марокко Латвия 1:0 Эстония Эстония 2:0 Литва Грузия 2:0 Эстония Армения 0:0 Эстония Швеция 1:1 Эстония Новая Каледония 1:1 Эстония Вануату 0:1 Эстония Фиджи 0:2 Эстония Мальта 0:3 Эстония
Северная Ирландия Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия
Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия Панама 0:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Южная Корея Швейцария 0:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Швейцария Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:3 Германия Северная Ирландия 2:0 Чехия Сан-Марино 0:3 Северная Ирландия Азербайджан 0:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:0 Новая Зеландия Северная Ирландия 2:0 Норвегия

Последние игры между собой

Эстония: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Северная Ирландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Северная Ирландия 2:0 Эстония ЕВРО 2020: Отборочные матчи Северная Ирландия 1:2 Эстония ЕВРО 2012 Эстония 4:1 Северная Ирландия ЕВРО 2012
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Васильев Константин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эстония 1:2 Северная Ирландия
Эстония
6.3% (10)
Ничья
16.5% (26)
Северная Ирландия
77.2% (122)
0:1 Северная Ирландия
35.4% (56)
1:2 Северная Ирландия
24.7% (39)
1:1 Ничья
12% (19)
0:2 Северная Ирландия
8.9% (14)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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