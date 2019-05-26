ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Армения
 
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Стадион:
Лихтенштейн

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения
Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр Армения 4:1 Беларусь Казахстан 1:1 Армения Армения 1:6 Польша Армения 1:4 Дания Румыния 1:0 Армения Черногория 4:1 Армения Армения 5:0 Сент-Китс и Невис
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония
Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн Италия 5:0 Лихтенштейн Финляндия 1:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Северная Македония Лихтенштейн 0:4 Италия Израиль 2:1 Лихтенштейн

Последние игры между собой

Армения: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Лихтенштейн 2:2 Армения Лига наций УЕФА Армения 2:1 Лихтенштейн Лига наций УЕФА
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Лихтенштейн

    До начала игры, которая состоится 08.06.2019, осталось 2 дня 16 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Армения - Лихтенштейн
    Армения
    96.1% (73)
    Ничья
    2.6% (2)
    Лихтенштейн
    1.3% (1)
    2:0 Армения
    36.8% (28)
    2:1 Армения
    17.1% (13)
    1:0 Армения
    15.8% (12)
    3:0 Армения
    9.2% (7)
    3:1 Армения
    7.9% (6)
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