ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Турция
 
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Стадион:
Франция

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция
Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция Турция 1:0 Ирландия Турция 2:3 Албания Румыния 2:0 Турция Финляндия 2:2 Турция Турция 0:3 Исландия Турция 1:0 Хорватия
Франция Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай
Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия Уругвай 0:2 Франция Франция 4:3 Аргентина Дания 0:0 Франция Франция 1:0 Перу Франция 2:1 Австралия Франция 1:1 США Франция 3:1 Италия Франция 2:0 Ирландия РОССИЯ 1:3 Франция

Последние игры между собой

Турция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Франция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Франция 1:0 Турция Товарищеские матчи

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Турция Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Албания Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Исландия Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
5. Андорра Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
6. Молдова Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Франция

    До начала игры, которая состоится 08.06.2019, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Турция - Франция
    Турция
    0% (0)
    Ничья
    11.5% (9)
    Франция
    88.5% (69)
    1:2 Франция
    48.7% (38)
    1:3 Франция
    15.4% (12)
    0:2 Франция
    11.5% (9)
    1:1 Ничья
    7.7% (6)
    2:3 Франция
    2.6% (2)
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