ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Турция
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Стадион: Конья Бююкшехир
Франция
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +8 =6 -6Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция
Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция Турция 1:0 Ирландия Турция 2:3 Албания Румыния 2:0 Турция Финляндия 2:2 Турция Турция 0:3 Исландия Турция 1:0 Хорватия
Франция Последние 20 матчей: +15 =4 -1Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай
Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия Уругвай 0:2 Франция Франция 4:3 Аргентина Дания 0:0 Франция Франция 1:0 Перу Франция 2:1 Австралия Франция 1:1 США Франция 3:1 Италия Франция 2:0 Ирландия РОССИЯ 1:3 Франция
Последние игры между собой
Турция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Франция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Турция
0% (0)
Ничья
11.5% (9)
Франция
88.5% (69)
1:2 Франция
48.7% (38)
1:3 Франция
15.4% (12)
0:2 Франция
11.5% (9)
1:1 Ничья
7.7% (6)
2:3 Франция
2.6% (2)
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