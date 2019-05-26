ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Бельгия
 
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Казахстан

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия
Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис Бельгия 3:0 Панама Бельгия 4:1 Коста-Рика Бельгия 3:0 Египет Бельгия 0:0 Португалия Бельгия 4:0 Саудовская Аравия Бельгия 1:0 Япония
Казахстан Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан
Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Грузия Казахстан 3:0 Азербайджан Болгария 2:1 Казахстан Венгрия 2:3 Казахстан Казахстан 1:1 Армения Румыния 3:1 Казахстан Польша 3:0 Казахстан Казахстан 0:3 Черногория Казахстан 1:3 Дания Армения 2:0 Казахстан Кипр 3:1 Казахстан Дания 4:1 Казахстан

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Бельгия 4:1 Казахстан ЕВРО 2012 Казахстан 0:2 Бельгия ЕВРО 2012

Группа I

Команда И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Кипр Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
3. РОССИЯ Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Шотландия Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Казахстан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Казахстан

    До начала игры, которая состоится 08.06.2019, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Бельгия - Казахстан
    Бельгия
    97.4% (75)
    Ничья
    1.3% (1)
    Казахстан
    1.3% (1)
    3:0 Бельгия
    35.1% (27)
    2:0 Бельгия
    19.5% (15)
    4:0 Бельгия
    15.6% (12)
    3:1 Бельгия
    7.8% (6)
    5:0 Бельгия
    3.9% (3)
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