ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Бельгия
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Стадион: им. короля Бодуэна
Казахстан
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия
Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис Бельгия 3:0 Панама Бельгия 4:1 Коста-Рика Бельгия 3:0 Египет Бельгия 0:0 Португалия Бельгия 4:0 Саудовская Аравия Бельгия 1:0 Япония
Казахстан Последние 20 матчей: +5 =4 -11Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан
Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Грузия Казахстан 3:0 Азербайджан Болгария 2:1 Казахстан Венгрия 2:3 Казахстан Казахстан 1:1 Армения Румыния 3:1 Казахстан Польша 3:0 Казахстан Казахстан 0:3 Черногория Казахстан 1:3 Дания Армения 2:0 Казахстан Кипр 3:1 Казахстан Дания 4:1 Казахстан
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Бельгия
97.4% (75)
Ничья
1.3% (1)
Казахстан
1.3% (1)
3:0 Бельгия
35.1% (27)
2:0 Бельгия
19.5% (15)
4:0 Бельгия
15.6% (12)
3:1 Бельгия
7.8% (6)
5:0 Бельгия
3.9% (3)
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