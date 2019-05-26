ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

0 Кипр (до 21 года)

0 Болгария (до 21 года)

0 Израиль (до 21 года)

1 Украина (до 21 года)

0 Россия (до 21 года)

1 Чехия (до 21 года)

19:00 Итог

0 Мальта (до 21 года)