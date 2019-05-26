ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Греция
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Италия
Предыдущие игры
Греция Последние 20 матчей: +7 =5 -8Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония
Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция Греция 0:1 Швейцария Греция 0:0 Хорватия Хорватия 4:1 Греция Греция 4:0 Гибралтар Кипр 1:2 Греция Греция 1:2 Бельгия Греция 0:0 Эстония Босния и Герцеговина 0:0 Греция Бельгия 1:1 Греция
Италия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия
Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция Швеция 1:0 Италия Албания 0:1 Италия Италия 1:1 Северная Македония Италия 1:0 Израиль Испания 3:0 Италия Италия 5:0 Лихтенштейн
Последние игры между собой
Греция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Италия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Греция
0% (0)
Ничья
17.9% (14)
Италия
82.1% (64)
1:2 Италия
38.5% (30)
0:1 Италия
17.9% (14)
1:1 Ничья
12.8% (10)
0:2 Италия
10.3% (8)
1:3 Италия
5.1% (4)
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