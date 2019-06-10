ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Сербия
4:1
Конец матча

Стадион:
Литва
0'
1:0
20' Гол
Митрович Александр
2:0
34' Гол
Митрович Александр
3:0
35' Гол
Йович Лука
40' Желтая карточка
Лаукжемис Каролис
59' Желтая карточка
Шимкус Домантас
3:1
71' Пенальти
Новиковас Арвидас
71' Желтая карточка
Митрович Александр
83' Желтая карточка
Хведукас Каролис
4:1
90' Гол
Ляич Адем
90'+4
1
Дмитрович
Марко
2
Рукавина
Антонио
5
Спайич
Урош
4
Миленкович
Никола
11
Коларов
Александар
6
Максимович
Неманья
20
Лукич
Саша
19
Йович
Лука
10
Тадич
Душан
17
Костич
Филип
9
Митрович
Александр
12
Барткус
Джюгас
2
Климавичюс
Линас
5
Янкаускас
Альгис
3
Палионис
Маркус
23
Баравикас
Роландас
7
Шимкус
Домантас
14
Сливка
Выкинтас
4
Андрюшкявичюс
Витаутас
22
Черных
Фёдор
9
Лаукжемис
Каролис
11
Новиковас
Арвидас
Сербия
4-2-3-1
Литва
3-4-3

Ход матча

20'
Митрович Александр
(Лукич Саша)
1:0
34'
Митрович Александр
(Тадич Душан)
2:0
35'
Йович Лука
3:0
40'
 
Лаукжемис Каролис
46'
 
Хведукас Каролис
Янкаускас Альгис
59'
 
Шимкус Домантас
69'
 
Петравичюс Деймантас
Черных Фёдор
71'
3:1
Новиковас Арвидас
71'
Митрович Александр
 
71'
Живкович Андрия
Костич Филип
 
77'
 
Вальскис Нериюс
Лаукжемис Каролис
81'
Ляич Адем
Тадич Душан
 
83'
 
Хведукас Каролис
87'
Катай Александар
Йович Лука
 
90'
Ляич Адем
(Катай Александар)
4:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва
Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия Сербия 5:1 Боливия Сербия 0:1 Чили Нигерия 0:2 Сербия Сербия 1:2 Марокко Южная Корея 1:1 Сербия Китай 0:2 Сербия Сербия 1:0 Грузия Австрия 3:2 Сербия
Литва Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва
Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва Шри-Ланка 0:0 Литва Польша 4:0 Литва Литва 0:1 Иран Литва 1:1 Латвия Эстония 2:0 Литва Армения 0:1 Литва Грузия 4:0 Литва Литва 0:1 Англия Мальта 1:1 Литва Словения 4:0 Литва

Последние игры между собой

Сербия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Литва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Сербия 4:1 Литва Лига наций УЕФА Литва 0:1 Сербия Лига наций УЕФА Литва 2:1 Сербия Чемпионат Мира Сербия 3:0 Литва Чемпионат Мира

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Украина Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Сербия Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
3. Люксембург Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
4. Португалия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Литва Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сербия 4:1 Литва
Сербия
98.8% (159)
Ничья
0.6% (1)
Литва
0.6% (1)
2:0 Сербия
41.6% (67)
3:0 Сербия
24.2% (39)
2:1 Сербия
9.9% (16)
1:0 Сербия
9.9% (16)
3:1 Сербия
5% (8)
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