ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Сербия
4:1
Конец матча
Стадион: Райко Митич
Литва
1:0
20' ГолМитрович Александр
2:0
34' ГолМитрович Александр
3:0
35' ГолЙович Лука
40' Желтая карточкаЛаукжемис Каролис
59' Желтая карточкаШимкус Домантас
3:1
71' ПенальтиНовиковас Арвидас
71' Желтая карточкаМитрович Александр
83' Желтая карточкаХведукас Каролис
4:1
90' ГолЛяич Адем
20
Лукич
Саша
19
Йович
Лука
10
Тадич
Душан
17
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лукич СашаПолузащитник
-
19 Йович ЛукаПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крстаич Младен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Урбонас Вальдас
Ход матча
20'
1:0
34'
35'
3:0
59'
71'
81'
83'
90'
4:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва
Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия Сербия 5:1 Боливия Сербия 0:1 Чили Нигерия 0:2 Сербия Сербия 1:2 Марокко Южная Корея 1:1 Сербия Китай 0:2 Сербия Сербия 1:0 Грузия Австрия 3:2 Сербия
Литва Последние 20 матчей: +2 =5 -13Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва
Последние игры между собой
Сербия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Литва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|3.
|Люксембург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|4.
|Португалия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Литва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Сербия
98.8% (159)
Ничья
0.6% (1)
Литва
0.6% (1)
2:0 Сербия
41.6% (67)
3:0 Сербия
24.2% (39)
2:1 Сербия
9.9% (16)
1:0 Сербия
9.9% (16)
3:1 Сербия
5% (8)
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