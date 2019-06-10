ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Чехия
3:0
Конец матча
Стадион: Андрув
Черногория
14' Желтая карточкаНовак Филип
15' Желтая карточкаБакич Марко
1:0
18' ГолЯнкто Якуб
21' Желтая карточкаСухи Марек
23' Желтая карточкаШик Патрик
2:0
49' Гол в свои воротаКопитович Борис
63' Желтая карточкаВуячич Игор
80' Желтая карточкаВешович Марко
3:0
82' ПенальтиШик Патрик
17
Сухи
Марек
22
Новак
Филип
15
Соучек
Томаш
21
Краль
Алекс
14
Янкто
Якуб
19
Шик
Патрик
23
Марусич
Адам
15
Вуячич
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
-
22 Новак ФилипЗащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Краль АлексПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
-
19 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коубек ТомашВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Копич ЯнПолузащитник
-
20 Выдра МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марусич АдамЗащитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тумбакович Любиша
Ход матча
14'
15'
18'
1:0
21'
23'
49'
2:0
63'
80'
82'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Чехия Последние 20 матчей: +10 =1 -9Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия
Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия Исландия 1:2 Чехия Чехия 5:0 Сан-Марино Азербайджан 1:2 Чехия Северная Ирландия 2:0 Чехия Чехия 1:2 Германия Норвегия 1:1 Чехия
Черногория Последние 20 матчей: +5 =6 -9Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния
Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания Черногория 1:0 Румыния Казахстан 0:3 Черногория Черногория 4:1 Армения Черногория 1:2 Иран Черногория 1:2 Польша
Последние игры между собой
Чехия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Чехия
90.2% (148)
Ничья
7.9% (13)
Черногория
1.8% (3)
2:1 Чехия
40.9% (67)
1:0 Чехия
23.2% (38)
2:0 Чехия
17.7% (29)
1:1 Ничья
7.3% (12)
3:1 Чехия
1.8% (3)
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