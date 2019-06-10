ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Чехия
3:0
Конец матча

Стадион:
Черногория
0'
14' Желтая карточка
Новак Филип
15' Желтая карточка
Бакич Марко
1:0
18' Гол
Янкто Якуб
21' Желтая карточка
Сухи Марек
23' Желтая карточка
Шик Патрик
2:0
49' Гол в свои ворота
Копитович Борис
63' Желтая карточка
Вуячич Игор
80' Желтая карточка
Вешович Марко
3:0
82' Пенальти
Шик Патрик
90'+4
1
Вацлик
Томаш
2
Кадержабек
Павел
3
Челюстка
Ондржей
17
Сухи
Марек
22
Новак
Филип
15
Соучек
Томаш
11
Павелка
Давид
12
Масопуст
Лукаш
21
Краль
Алекс
14
Янкто
Якуб
19
Шик
Патрик
12
Миятович
Милан
23
Марусич
Адам
15
Вуячич
Игор
5
Копитович
Борис
21
Радунович
Ристо
18
Косович
Небойша
4
Вукчевич
Никола
7
Вешович
Марко
8
Бакич
Марко
16
Йовович
Владимир
9
Мугоша
Стефан
Чехия
4-2-3-1
Черногория
4-2-3-1

Ход матча

14'
Новак Филип
 
15'
 
Бакич Марко
18'
Янкто Якуб
(Кадержабек Павел)
1:0
21'
Сухи Марек
 
23'
Шик Патрик
 
39'
Копич Ян
Масопуст Лукаш
 
49'
Копитович Борис
2:0
60'
 
Янкович Марко
Марусич Адам
63'
 
Вуячич Игор
67'
 
Савичевич Вукан
Вукчевич Никола
74'
Крейчи Ладислав
Янкто Якуб
 
80'
 
Вешович Марко
82'
Шик Патрик
3:0
85'
 
Бечирай Фатос
Мугоша Стефан
88'
Козак Либор
Шик Патрик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия
Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия Исландия 1:2 Чехия Чехия 5:0 Сан-Марино Азербайджан 1:2 Чехия Северная Ирландия 2:0 Чехия Чехия 1:2 Германия Норвегия 1:1 Чехия
Черногория Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния
Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания Черногория 1:0 Румыния Казахстан 0:3 Черногория Черногория 4:1 Армения Черногория 1:2 Иран Черногория 1:2 Польша

Последние игры между собой

Чехия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Черногория 0:1 Чехия ЕВРО 2012 Чехия 2:0 Черногория ЕВРО 2012

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Чехия Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Косово Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Болгария Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
5. Черногория Заявка 4 0 2 2 3 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Andruv Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Чехия 3:0 Черногория
Чехия
90.2% (148)
Ничья
7.9% (13)
Черногория
1.8% (3)
2:1 Чехия
40.9% (67)
1:0 Чехия
23.2% (38)
2:0 Чехия
17.7% (29)
1:1 Ничья
7.3% (12)
3:1 Чехия
1.8% (3)
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