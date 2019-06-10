ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Северная Македония
1:4
Конец матча

Стадион:
Австрия
0'
1:0
18' Гол в свои ворота
Хинтереггер Мартин
27' Желтая карточка
Элмас Эльиф
1:1
39' Гол
Лазаро Валентино
61' Желтая карточка
Бейтулаи Эгзон
1:2
62' Пенальти
Арнаутович Марко
76' Желтая карточка
Велкоски Крсте
1:3
82' Гол
Арнаутович Марко
84' Желтая карточка
Барди Энис
1:4
86' Гол в свои ворота
Бейтулаи Эгзон
90'+3
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
15
Бейтулаи
Эгзон
14
Велкоски
Дарко
8
Алиоски
Эгзиян
16
Николов
Бобан
17
Барди
Энис
5
Адеми
Ариян
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
23
Несторовски
Илья
1
Линднер
Хайнц
21
Лайнер
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
6
Ильзанкер
Штефан
18
Лаймер
Конрад
23
Шлагер
Ксавер
22
Лазаро
Валентино
7
Арнаутович
Марко
9
Забитцер
Марсель
Северная Македония
4-4-2
Австрия
4-1-2-3

Ход матча

18'
Хинтереггер Мартин
1:0
27'
Элмас Эльиф
 
39'
1:1
Лазаро Валентино
(Лаймер Конрад)
46'
 
Пош Штефан
Драгович Александр
55'
Ристевски Кирче
Элмас Эльиф
 
56'
Радески Марьян
Несторовски Илья
 
61'
Бейтулаи Эгзон
 
62'
1:2
Арнаутович Марко
67'
Хасани Феран
Николов Бобан
 
76'
Велкоски Крсте
 
82'
1:3
Арнаутович Марко
(Забитцер Марсель)
84'
Барди Энис
 
86'
1:4
Бейтулаи Эгзон
88'
 
Бургшталлер Гвидо
Арнаутович Марко
90'
 
Шауб Луис
Забитцер Марсель

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар
Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:2 Испания Северная Македония 0:0 Турция Северная Македония 3:0 Беларусь Лихтенштейн 0:3 Северная Македония
Австрия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия
Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия Австрия 3:2 Сербия Австрия 1:1 Грузия Уэльс 1:0 Австрия Ирландия 1:1 Австрия
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Лазаро Валентино бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Элмас Эльиф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    ГООООООООЛ - Хинтереггер Мартин очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philip II Arena, Skopje. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Северная Македония 1:4 Австрия
Северная Македония
5% (8)
Ничья
29.2% (47)
Австрия
65.8% (106)
1:2 Австрия
31.1% (50)
1:1 Ничья
23.6% (38)
0:1 Австрия
18% (29)
0:2 Австрия
8.1% (13)
1:3 Австрия
3.7% (6)
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