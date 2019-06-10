ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Северная Македония
1:4
Конец матча
Стадион: Филип II Арена
Австрия
1:0
18' Гол в свои воротаХинтереггер Мартин
27' Желтая карточкаЭлмас Эльиф
1:1
39' ГолЛазаро Валентино
61' Желтая карточкаБейтулаи Эгзон
1:2
62' ПенальтиАрнаутович Марко
76' Желтая карточкаВелкоски Крсте
1:3
82' ГолАрнаутович Марко
84' Желтая карточкаБарди Энис
1:4
86' Гол в свои воротаБейтулаи Эгзон
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хасани ФеранПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Цуль ПетерПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
Ход матча
18'
27'
39'
61'
62'
1:2
76'
82'
84'
86'
1:4
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: +11 =6 -3Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар
Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:2 Испания Северная Македония 0:0 Турция Северная Македония 3:0 Беларусь Лихтенштейн 0:3 Северная Македония
Австрия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия
Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия Австрия 3:2 Сербия Австрия 1:1 Грузия Уэльс 1:0 Австрия Ирландия 1:1 Австрия
Северная Македония
5% (8)
Ничья
29.2% (47)
Австрия
65.8% (106)
1:2 Австрия
31.1% (50)
1:1 Ничья
23.6% (38)
0:1 Австрия
18% (29)
0:2 Австрия
8.1% (13)
1:3 Австрия
3.7% (6)
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