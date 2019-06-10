ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Дания
5:1
Конец матча
Стадион: Телья Паркен Зрители: 15387
Грузия
1:0
13' ГолДольберг Каспер
1:1
25' ГолЛобжанидзе Саба
29' Желтая карточкаКанкава Джаба
2:1
30' ПенальтиЭриксен Кристиан
51' Желтая карточкаКвеквескири Ника
54' Желтая карточкаГвилия Валериане
3:1
63' ГолДольберг Каспер
64' Желтая карточкаПапунашвили Гиоргий
4:1
73' ГолПоульсен Юссуф
5:1
90' ГолБрайтвайт Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
Ход матча
13'
1:0
25'
29'
30'
2:1
51'
54'
63'
3:1
73'
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Дания Последние 20 матчей: +7 =9 -4Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия
Грузия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан
Последние игры между собой
Дания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Грузия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дания
95.1% (155)
Ничья
3.7% (6)
Грузия
1.2% (2)
2:0 Дания
47.2% (77)
2:1 Дания
18.4% (30)
1:0 Дания
8.6% (14)
3:0 Дания
8% (13)
3:1 Дания
6.7% (11)
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