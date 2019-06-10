ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Дания
5:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15387
Грузия
0'
1:0
13' Гол
Дольберг Каспер
1:1
25' Гол
Лобжанидзе Саба
29' Желтая карточка
Канкава Джаба
2:1
30' Пенальти
Эриксен Кристиан
51' Желтая карточка
Квеквескири Ника
54' Желтая карточка
Гвилия Валериане
3:1
63' Гол
Дольберг Каспер
64' Желтая карточка
Папунашвили Гиоргий
4:1
73' Гол
Поульсен Юссуф
5:1
90' Гол
Брайтвайт Мартин
90'+4
1
Шмейхель
Каспер
2
Анкерсен
Петер
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
8
Делани
Томас
7
Сков
Роберт
12
Дольберг
Каспер
20
Поульсен
Юссуф
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
4
Кашия
Гурам
8
Григалава
Гиа
22
Наваловский
Георгий
14
Лобжанидзе
Саба
7
Канкава
Джаба
10
Квеквескири
Ника
5
Парунашвили
Лаша
9
Китеишвили
Отар
21
Гвилия
Валериане
Дания
4-3-3
Грузия
4-5-1

Ход матча

13'
Дольберг Каспер
(Кьяер Симон)
1:0
25'
1:1
Лобжанидзе Саба
(Гвилия Валериане)
29'
 
Канкава Джаба
30'
Эриксен Кристиан
2:1
36'
Йоргенсен Матиас
Кьяер Симон
 
51'
 
Квеквескири Ника
54'
 
Гвилия Валериане
58'
 
Папунашвили Гиоргий
Парунашвили Лаша
62'
Васс Даниэль
Сков Роберт
 
63'
Дольберг Каспер
3:1
64'
 
Папунашвили Гиоргий
73'
Поульсен Юссуф
(Дольберг Каспер)
4:1
73'
 
Лобжанидзе Элгуя
Китеишвили Отар
75'
Брайтвайт Мартин
Поульсен Юссуф
 
79'
 
Двали Лаша
Наваловский Георгий
90'
Брайтвайт Мартин
(Васс Даниэль)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия
Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания Дания 2:0 Уэльс Словакия 3:0 Дания Хорватия 1:1 Дания Дания 0:0 Франция Дания 1:1 Австралия Перу 0:1 Дания Дания 2:0 Мексика Швеция 0:0 Дания Дания 0:0 Чили Дания 1:0 Панама Иордания 3:2 Дания Швеция 1:0 Дания Ирландия 1:5 Дания
Грузия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан
Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония Грузия 4:0 Литва Грузия 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Кипр Сербия 1:0 Грузия Грузия 0:1 Уэльс Австрия 1:1 Грузия Грузия 1:1 Ирландия Молдова 2:2 Грузия

Последние игры между собой

Дания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Грузия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дания 2:1 Грузия Товарищеские матчи

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Дания Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
3. Швейцария Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Грузия Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
5. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дания 5:1 Грузия
Дания
95.1% (155)
Ничья
3.7% (6)
Грузия
1.2% (2)
2:0 Дания
47.2% (77)
2:1 Дания
18.4% (30)
1:0 Дания
8.6% (14)
3:0 Дания
8% (13)
3:1 Дания
6.7% (11)
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