ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

Второй тайм

94' Дания заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

93' Г О О О О Л - Брайтвайт Мартин изменил счет на табло!

92' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Грузия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

90' Дольберг Каспер из команды Дания является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

90' Удар от ворот произведет Грузия

90' Пространство открывается для Брайтвайт Мартин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

88' Грузия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Какабадзе Отар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Грузия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

84' Грузия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Сегодняшная посещаемость составляет 15387 болельщиков

83' Удар от ворот произведет Дания

83' Папунашвили Гиоргий не смог попасть в створ ударом издали

83' Удар от ворот произведет Дания

82' Удар от ворот произведет Дания

82' Квеквескири Ника не смог попасть в створ ударом издали

81' Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Дольберг Каспер из команды Дания плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

81' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

81' Удар от ворот произведет Грузия

80' Квеквескири Ника выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Брайтвайт Мартин имела голевой момент, но голкипер спасла свою команду!

77' Удар от ворот произведет Грузия

77' Анкерсен Петер прошляпила момент и попала только в штангу!

77' Хорошие скиллы дриблинга показывает Анкерсен Петер , обходя своих соперников

77' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

76' Удар от ворот произведет Грузия

76' Пространство открывается для Дольберг Каспер , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

75' Удар от ворот произведет Грузия

74' Как она упустила момент!?! Эриксен Кристиан имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

73' Г О О О О Л - Поульсен Юссуф вбил мяч с отскока в сетку!

72' Хорошо играет на выходе Шмейхель Каспер - мяч в ее руках

71' Грузия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

71' Хорошо играет на выходе Шмейхель Каспер - мяч в ее руках

71' Отличная игра от Григалава Гиа из команды Грузия . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

69' Удар от ворот произведет Грузия

69' Поульсен Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

69' Канкава Джаба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

67' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Рефери не любит споров - именно за это Папунашвили Гиоргий сейчас получил желтую

63' Г О О О О О Л - Дольберг Каспер ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

63' Плохо играет Лория Гиорги - неудачный вынос, и мяч у соперниц

63' О, нет. Из многообещающей позиции Поульсен Юссуф из команды Дания наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

63' сделал результативную передачу.

61' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

60' Хорошие скиллы дриблинга показывает Хёйбьерг Пьер-Эмиль , обходя своих соперников

60' Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Китеишвили Отар из команды Грузия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Григалава Гиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Наваловский Георгий предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Йоргенсен Матиас из команды Дания пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

55' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

54' Гвилия Валериане получил желтую карточку от судьи

54' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Грузия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

52' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Квеквескири Ника получил желтую карточку от судьи

51' Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' После штрафного удара,который нанес Эриксен Кристиан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

48' Удар от ворот произведет Грузия

48' Григалава Гиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Удар от ворот произведет Дания

46' Грузия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля