ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Мальта
0:4
Конец матча

Стадион:
Румыния
0'
0:1
7' Гол
Пушкаш Георге
0:2
29' Гол
Пушкаш Георге
0:3
34' Гол
Кипчу Александру
45' Желтая карточка
Кипчу Александру
61' Желтая карточка
Борг Стив
81' Вторая желтая карточка
Кипчу Александру
0:4
90' Гол
Ман Деннис
90'+4
1
Бонелло
Анри
22
Мускат
Зак
5
Агиус
Андре
4
Борг
Стив
19
Зерафа
Джозеф
11
Мускат
Роуэн
8
Фенек
Пол
7
Мбонг
Джозеф
15
Juan
Corbolan
17
Эффионг
Альфред
21
Гамбин
Люк
12
Татарушану
Чиприан
7
Кипчу
Александру
2
Iulian
Cristea
4
Неделчару
Ионуц
11
Банку
Никусор
8
Хаджи
Янис
18
Марин
Рэзван
5
Балута
Тудор
20
Максим
Александру
9
Пушкаш
Георге
13
Кешерю
Клаудиу
Мальта
4-4-2
Румыния
4-4-2

Ход матча

7'
0:1
Пушкаш Георге
(Банку Никусор)
29'
0:2
Пушкаш Георге
(Кешерю Клаудиу)
34'
0:3
Кипчу Александру
35'
 
Сэпунару Кристиан
Неделчару Ионуц
45'
 
Кипчу Александру
59'
Греч Джейк
Фенек Пол
 
61'
Борг Стив
 
65'
 
Ман Деннис
Кешерю Клаудиу
67'
Мифсуд Микаэль
Гамбин Люк
 
74'
 
Ротариу Дорин
Максим Александру
81'
 
Кипчу Александру
84'
Монтебельо Лука
Juan Corbolan
 
90'
0:4
Ман Деннис

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Мальта Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова
Мальта 0:5 Косово Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва Шотландия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Англия Словения 2:0 Мальта Украина 0:1 Мальта
Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния
Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния Румыния 3:1 Казахстан Черногория 1:0 Румыния Румыния 1:0 Армения Румыния 3:2 Чили

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Испания Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2. Румыния Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
3. Швеция Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4. Норвегия Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
5. Мальта Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
6. Фарерские острова Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Мальта 0:4 Румыния
Мальта
1.9% (3)
Ничья
4.4% (7)
Румыния
93.7% (149)
0:2 Румыния
37.7% (60)
1:2 Румыния
17% (27)
0:3 Румыния
13.2% (21)
0:1 Румыния
11.3% (18)
1:3 Румыния
8.2% (13)
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