ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
0:1
7' ГолПушкаш Георге
0:2
29' ГолПушкаш Георге
0:3
34' ГолКипчу Александру
45' Желтая карточкаКипчу Александру
61' Желтая карточкаБорг Стив
81' Вторая желтая карточкаКипчу Александру
0:4
90' ГолМан Деннис
22
Мускат
Зак
11
Мускат
Роуэн
21
Гамбин
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мускат РоуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Гамбин ЛюкНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хогг ЭндрюВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Минтоф ДжонПолузащитник
-
10 Нвоко КирьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фарруджа Рэймонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лунг СилвиуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Контра Космин
Ход матча
7'
0:1
29'
0:2
34'
0:3
45'
59'
61'
81'
90'
0:4
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Мальта Последние 20 матчей: +2 =5 -13Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова
Мальта 0:5 Косово Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва Шотландия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Англия Словения 2:0 Мальта Украина 0:1 Мальта
Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния
Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния Румыния 3:1 Казахстан Черногория 1:0 Румыния Румыния 1:0 Армения Румыния 3:2 Чили
Мальта
1.9% (3)
Ничья
4.4% (7)
Румыния
93.7% (149)
0:2 Румыния
37.7% (60)
1:2 Румыния
17% (27)
0:3 Румыния
13.2% (21)
0:1 Румыния
11.3% (18)
1:3 Румыния
8.2% (13)
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