ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Болгария
2:3
Конец матча
Стадион: Васил Левски
Косово
0:1
14' ГолРашица Милот
1:1
43' ГолПопов Ивелин
2:1
55' ГолДимитров Кристиан
2:2
64' ГолМурики Ведат
78' Желтая карточкаХалими Бесар
85' Желтая карточкаКостадинов Георги
2:3
90' ГолРашани Эльбасан
20
Горанов
Иван
18
Иванов
Галин
10
Попов
Ивелин
19
Иса
Исмаил
22
Жегрова
Эдон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Горанов ИванЗащитник
-
18 Иванов ГалинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Иса ИсмаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Балаков Красимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
Ход матча
14'
0:1
43'
1:1
55'
64'
2:2
78'
90'
2:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 11
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 7
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Болгария Последние 20 матчей: +8 =5 -7Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения
Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Болгария 1:0 Саудовская Аравия Люксембург 1:1 Болгария Болгария 0:1 Франция Голландия 3:1 Болгария Болгария 3:2 Швеция Беларусь 2:1 Болгария Болгария 2:0 Голландия Болгария 1:0 Беларусь Швеция 3:0 Болгария
Косово Последние 20 матчей: +8 =5 -7Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан
Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина Косово 0:1 Финляндия Хорватия 1:0 Косово Косово 1:4 Турция Косово 1:2 Исландия Турция 2:0 Косово
Последние игры между собой
Болгария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Болгария
86.8% (138)
Ничья
11.9% (19)
Косово
1.3% (2)
2:1 Болгария
30.2% (48)
1:0 Болгария
26.4% (42)
2:0 Болгария
21.4% (34)
1:1 Ничья
10.1% (16)
3:0 Болгария
3.8% (6)
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