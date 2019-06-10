ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Болгария
2:3
Конец матча

Стадион:
Косово
0'
0:1
14' Гол
Рашица Милот
1:1
43' Гол
Попов Ивелин
2:1
55' Гол
Димитров Кристиан
2:2
64' Гол
Мурики Ведат
78' Желтая карточка
Халими Бесар
85' Желтая карточка
Костадинов Георги
2:3
90' Гол
Рашани Эльбасан
90'+6
13
Михайлов
Николай
2
Попов
Страхил
15
Божиков
Васил
14
Недялков
Антон
20
Горанов
Иван
18
Иванов
Галин
8
Неделев
Тодор
7
Костадинов
Георги
10
Попов
Ивелин
9
Десподов
Кирилл
19
Иса
Исмаил
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
17
Кололли
Беньямин
8
Халими
Бесар
4
Вока
Идриз
22
Жегрова
Эдон
9
Целина
Берсант
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
Болгария
4-5-1
Косово
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Рашица Милот
43'
Попов Ивелин
(Иванов Галин)
1:1
46'
Димитров Кристиан
Божиков Васил
 
55'
Димитров Кристиан
(Неделев Тодор)
2:1
62'
 
Хадергьонай Флорент
Войвода Мергим
62'
 
Раскай Анель
Вока Идриз
64'
2:2
Мурики Ведат
(Кололли Беньямин)
70'
Илиев Георгий
Неделев Тодор
 
76'
 
Рашани Эльбасан
Жегрова Эдон
78'
 
Халими Бесар
79'
Чунчуков Цветелин
Иса Исмаил
 
85'
Костадинов Георги
 
90'
2:3
Рашани Эльбасан
(Рашица Милот)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 11
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 7
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Болгария Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения
Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Болгария 1:0 Саудовская Аравия Люксембург 1:1 Болгария Болгария 0:1 Франция Голландия 3:1 Болгария Болгария 3:2 Швеция Беларусь 2:1 Болгария Болгария 2:0 Голландия Болгария 1:0 Беларусь Швеция 3:0 Болгария
Косово Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан
Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина Косово 0:1 Финляндия Хорватия 1:0 Косово Косово 1:4 Турция Косово 1:2 Исландия Турция 2:0 Косово

Последние игры между собой

Болгария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Косово 1:1 Болгария ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Чехия Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Косово Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Болгария Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
5. Черногория Заявка 4 0 2 2 3 - 10 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Попов Ивелин бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Рашица Милот бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болгария 2:3 Косово
Болгария
86.8% (138)
Ничья
11.9% (19)
Косово
1.3% (2)
2:1 Болгария
30.2% (48)
1:0 Болгария
26.4% (42)
2:0 Болгария
21.4% (34)
1:1 Ничья
10.1% (16)
3:0 Болгария
3.8% (6)
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