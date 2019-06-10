ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Фарерские острова
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3083
Норвегия
0'
0:1
49' Гол
Йонсен Бьорн
62' Желтая карточка
Балдвинссон Рогви
0:2
83' Гол
Йонсен Бьорн
88' Желтая карточка
Соренсен Гилли
90'+5
1
Гестсон
Тейтур
9
Соренсен
Гилли
4
Грегерсен
Атли
5
Феро
Одмар
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
8
Ольсен
Брандур
13
Балдвинссон
Рогви
16
Йоэнсен
Рене
6
Ханссон
Халлюр
11
Ольсен
Клеминт
1
Хансен
Андре
14
Элабделлауи
Омар
6
Нордтвейт
Ховард
3
Аер
Кристоффер
2
Алеесами
Хайтам
20
Эдегор
Мартин
15
Берге
Сандер
18
Сельнес
Оле
19
Хенриксен
Маркус
21
Йонсен
Бьорн
10
Элюнусси
Тарик
Фарерские острова
4-4-1-1
Норвегия
4-4-2

Ход матча

49'
0:1
Йонсен Бьорн
(Сельнес Оле)
58'
 
Камара Ола
Элюнусси Тарик
62'
Балдвинссон Рогви
 
69'
Фредериксберг Арни
Ватнхамар Сольви
 
72'
 
Йохансен Стефан
Хенриксен Маркус
81'
 
Мидтше Фредрик
Сельнес Оле
83'
0:2
Йонсен Бьорн
(Элабделлауи Омар)
84'
Ватнсдаль Хейни
Йоэнсен Рене
 
88'
Соренсен Гилли
 
89'
Йоханнесен Патрик
Ольсен Клеминт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Фарерские острова Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова
Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия Венгрия 1:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:0 Латвия Фарерские острова 1:0 Андорра Португалия 5:1 Фарерские острова Фарерские острова 0:2 Швейцария Андорра 0:0 Фарерские острова Швейцария 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:6 Португалия Латвия 0:2 Фарерские острова
Норвегия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия
Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия Албания 0:1 Норвегия Норвегия 4:1 Австралия Словакия 1:0 Норвегия Северная Македония 2:0 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Сан-Марино 0:8 Норвегия Германия 6:0 Норвегия Норвегия 2:0 Азербайджан Норвегия 1:1 Швеция

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Испания Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2. Румыния Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
3. Швеция Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4. Норвегия Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
5. Мальта Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
6. Фарерские острова Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фарерские острова 0:2 Норвегия
Фарерские острова
1.9% (3)
Ничья
5.1% (8)
Норвегия
93% (147)
0:2 Норвегия
37.3% (59)
1:2 Норвегия
19.6% (31)
1:3 Норвегия
10.8% (17)
0:1 Норвегия
9.5% (15)
0:3 Норвегия
7.6% (12)
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