ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Пространство открывается для Элюнусси Тарик , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

45' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

45' Хорошо играет на выходе Хансен Андре - мяч в ее руках

44' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Аер Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Хансен Андре ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

43' Удар от ворот произведет Норвегия

43' Хорошая попытка от Йонсен Бьорн , был неплохой удар, но вратарь спас

43' Опасность! Эдегор Мартин из команды Норвегия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

42' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Соренсен Гилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Ольсен Брандур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

39' Грегерсен Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хорошо играет на выходе Хансен Андре - мяч в ее руках

39' Плохо играет Аер Кристоффер - неудачный вынос, и мяч у соперниц

36' Феро Одмар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

35' Хорошо играет на выходе Хансен Андре - мяч в ее руках

34' Элабделлауи Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Пространство открывается для Эдегор Мартин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' Эдегор Мартин из команды Норвегия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Грегерсен Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

30' Балдвинссон Рогви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Грегерсен Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Норвегия

25' Что за промах! У Ольсен Клеминт была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

25' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

24' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Берге Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.

18' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Соренсен Гилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хансен Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.

14' Норвегия имеет хороший шанс забить.

13' Грегерсен Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Йонсен Бьорн имела голевой момент, но ее удар головой был выбит с линии ворот!

10' Эдегор Мартин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

10' Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.

9' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Йонсен Бьорн из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Опасность! Сельнес Оле из команды Норвегия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

7' Соренсен Гилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Норвегия

6' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

5' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хорошая попытка от Алеесами Хайтам , был неплохой удар, но вратарь спас

4' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Норвегия

3' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.