ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Фарерские острова
0:2
Конец матча
Стадион: Торсволлюр Зрители: 3083
Норвегия
0:1
49' ГолЙонсен Бьорн
62' Желтая карточкаБалдвинссон Рогви
0:2
83' ГолЙонсен Бьорн
88' Желтая карточкаСоренсен Гилли
16
Йоэнсен
Рене
15
Берге
Сандер
18
Сельнес
Оле
21
Йонсен
Бьорн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Берге СандерПолузащитник
-
18 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Йонсен БьорнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лагербек Ларс
Ход матча
49'
0:1
83'
0:2
88'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 9
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Фарерские острова Последние 20 матчей: +4 =5 -11Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова
Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия Венгрия 1:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:0 Латвия Фарерские острова 1:0 Андорра Португалия 5:1 Фарерские острова Фарерские острова 0:2 Швейцария Андорра 0:0 Фарерские острова Швейцария 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:6 Португалия Латвия 0:2 Фарерские острова
Норвегия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия
Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия Албания 0:1 Норвегия Норвегия 4:1 Австралия Словакия 1:0 Норвегия Северная Македония 2:0 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Сан-Марино 0:8 Норвегия Германия 6:0 Норвегия Норвегия 2:0 Азербайджан Норвегия 1:1 Швеция
Фарерские острова
1.9% (3)
Ничья
5.1% (8)
Норвегия
93% (147)
0:2 Норвегия
37.3% (59)
1:2 Норвегия
19.6% (31)
1:3 Норвегия
10.8% (17)
0:1 Норвегия
9.5% (15)
0:3 Норвегия
7.6% (12)
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