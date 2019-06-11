ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Лихтенштейн
0:2
Конец матча
Стадион: Рейнпарк
Финляндия
33' Желтая карточкаБюхель Марсель
0:1
37' ГолПукки Теэму
0:2
57' ГолBenjamin Kaellman
10
Визер
Сандро
22
Райтала
Юкка
18
Уронен
Йере
14
Спарв
Тим
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Губзер РобинНападающий
-
16 Фрик ЯникНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кольвидссон Хельги
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Пиринен ЮхаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Скрабб СимонПолузащитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
Ход матча
33'
37'
0:1
57'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 9
-
0 Угловые 12
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
28 Владение мячом, % 72
Предыдущие игры
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =2 -16Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения
Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн Италия 5:0 Лихтенштейн Финляндия 1:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Северная Македония Лихтенштейн 0:4 Италия
Финляндия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония
Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия Финляндия 3:0 Эстония Финляндия 2:2 Турция Хорватия 1:1 Финляндия Косово 0:1 Финляндия
Последние игры между собой
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Финляндия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Лихтенштейн
1.9% (3)
Ничья
5% (8)
Финляндия
93.1% (149)
0:2 Финляндия
38.1% (61)
1:2 Финляндия
16.3% (26)
0:3 Финляндия
15.6% (25)
0:1 Финляндия
9.4% (15)
1:3 Финляндия
8.1% (13)
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