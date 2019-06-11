ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Лихтенштейн
0:2
Конец матча

Стадион:
Финляндия
0'
33' Желтая карточка
Бюхель Марсель
0:1
37' Гол
Пукки Теэму
0:2
57' Гол
Benjamin Kaellman
90'+3
1
Хоби
Томас
20
Вольфингер
Сандро
4
Кауфман
Даниэль
5
Хофер
Йенс
22
Рекстайнер
Мартин
10
Визер
Сандро
8
Зеле
Арон
18
Хаслер
Николас
7
Бюхель
Марсель
9
Кёне
Саймон
11
Саланович
Деннис
1
Градецки
Лукаш
22
Райтала
Юкка
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
18
Уронен
Йере
8
Лод
Робин
14
Спарв
Тим
6
Камара
Глен
21
Лаппалайнен
Ласси
7
Benjamin
Kaellman
10
Пукки
Теэму
Лихтенштейн
4-1-4-1
Финляндия
4-4-2

Ход матча

33'
Бюхель Марсель
 
37'
0:1
Пукки Теэму
(Лод Робин)
46'
Польверино Микеле
Визер Сандро
 
54'
Бюхель Мартин
Бюхель Марсель
 
57'
0:2
Benjamin Kaellman
(Лаппалайнен Ласси)
61'
 
Шуллер Расмус
Спарв Тим
74'
 
Соири Пюрю
Лаппалайнен Ласси
77'
Брандле Даниэль
Вольфингер Сандро
 
87'
 
Вяйсянен Лео
Райтала Юкка

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 9
  • 0 Угловые 12
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 28 Владение мячом, % 72

Предыдущие игры

Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения
Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн Италия 5:0 Лихтенштейн Финляндия 1:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Северная Македония Лихтенштейн 0:4 Италия
Финляндия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония
Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия Финляндия 3:0 Эстония Финляндия 2:2 Турция Хорватия 1:1 Финляндия Косово 0:1 Финляндия

Последние игры между собой

Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Финляндия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Финляндия 1:1 Лихтенштейн Товарищеские матчи Лихтенштейн 1:1 Финляндия Чемпионат Мира Финляндия 2:1 Лихтенштейн Чемпионат Мира
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Пукки Теэму бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Бюхель Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:2 Финляндия
Лихтенштейн
1.9% (3)
Ничья
5% (8)
Финляндия
93.1% (149)
0:2 Финляндия
38.1% (61)
1:2 Финляндия
16.3% (26)
0:3 Финляндия
15.6% (25)
0:1 Финляндия
9.4% (15)
1:3 Финляндия
8.1% (13)
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