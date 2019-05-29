ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Албания
 
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Стадион:
Молдова

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс
Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания Северная Македония 1:1 Албания Албания 2:0 Лихтенштейн Израиль 0:3 Албания Люксембург 2:1 Албания Албания 1:2 Босния и Герцеговина
Молдова Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова
Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Саудовская Аравия 3:0 Молдова Азербайджан 0:0 Молдова Молдова 0:1 Южная Корея Молдова 0:1 Австрия Ирландия 2:0 Молдова Молдова 0:2 Уэльс Сербия 3:0 Молдова Молдова 2:2 Грузия

Последние игры между собой

Албания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Албания 0:0 Молдова Международные матчи

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Турция Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Франция Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Исландия Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
4. Албания Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
5. Молдова Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
6. Андорра Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Молдова

    До начала игры, которая состоится 11.06.2019, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Албания - Молдова
    Албания
    78.8% (52)
    Ничья
    15.2% (10)
    Молдова
    6.1% (4)
    2:1 Албания
    28.8% (19)
    1:0 Албания
    22.7% (15)
    2:0 Албания
    18.2% (12)
    1:1 Ничья
    13.6% (9)
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