ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Албания
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Стадион: Эльбасан Арена
Молдова
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +6 =2 -12Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс
Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания Северная Македония 1:1 Албания Албания 2:0 Лихтенштейн Израиль 0:3 Албания Люксембург 2:1 Албания Албания 1:2 Босния и Герцеговина
Молдова Последние 20 матчей: +3 =6 -11Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова
Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Саудовская Аравия 3:0 Молдова Азербайджан 0:0 Молдова Молдова 0:1 Южная Корея Молдова 0:1 Австрия Ирландия 2:0 Молдова Молдова 0:2 Уэльс Сербия 3:0 Молдова Молдова 2:2 Грузия
Последние игры между собой
Албания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Албания
78.8% (52)
Ничья
15.2% (10)
Молдова
6.1% (4)
2:1 Албания
28.8% (19)
1:0 Албания
22.7% (15)
2:0 Албания
18.2% (12)
1:1 Ничья
13.6% (9)
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