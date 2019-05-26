ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Италия
 
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Босния и Герцеговина

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США
Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция Швеция 1:0 Италия Албания 0:1 Италия Италия 1:1 Северная Македония Италия 1:0 Израиль Испания 3:0 Италия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина
Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина Эстония 1:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина Кипр 3:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Греция
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Босния и Герцеговина

    До начала игры, которая состоится 11.06.2019, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Италия - Босния и Герцеговина
    Италия
    92.5% (62)
    Ничья
    7.5% (5)
    Босния и Герцеговина
    0% (0)
    2:0 Италия
    40.3% (27)
    2:1 Италия
    25.4% (17)
    1:0 Италия
    10.4% (7)
    3:1 Италия
    6% (4)
    3:0 Италия
    3% (2)
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