ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Италия
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Стадион: Альянц Стэдиум
Босния и Герцеговина
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США
Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция Швеция 1:0 Италия Албания 0:1 Италия Италия 1:1 Северная Македония Италия 1:0 Израиль Испания 3:0 Италия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +8 =7 -5Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина
Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина Эстония 1:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина Кипр 3:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Греция
Италия
92.5% (62)
Ничья
7.5% (5)
Босния и Герцеговина
0% (0)
2:0 Италия
40.3% (27)
2:1 Италия
25.4% (17)
1:0 Италия
10.4% (7)
3:1 Италия
6% (4)
3:0 Италия
3% (2)
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