ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Исландия
2:1
Конец матча
Стадион: Лаугардалсвёллур
Турция
18' Желтая карточкаХальвредссон Эмиль
1:0
21' ГолСигурдссон Рагнар
23' Желтая карточкаТокёз Дорукхан
2:0
32' ГолСигурдссон Рагнар
2:1
40' ГолТокёз Дорукхан
52' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
55' Желтая карточкаАйхан Кан
56' Желтая карточкаЧелик Зеки
72' Желтая карточкаБьярнасон Биркир
14
Арнасон
Кари
23
Скуласон
Ари
12
Гюнок
Мерт
22
Айхан
Кан
21
Кавечи
Ирфан
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Основной состав
-
12 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мераш УмутЗащитник
-
20 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
15 Ялчин ГювенПолузащитник
-
19 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
Ход матча
21'
23'
32'
40'
2:1
52'
55'
56'
72'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Исландия Последние 20 матчей: +4 =6 -10Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия
Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия Исландия 1:2 Хорватия Нигерия 2:0 Исландия Аргентина 1:1 Исландия Исландия 2:2 Гана Исландия 2:3 Норвегия Перу 3:1 Исландия Мексика 3:0 Исландия Индонезия 1:4 Исландия Индонезия 0:6 Исландия
Турция Последние 20 матчей: +8 =6 -6Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова
Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция Турция 1:0 Ирландия Турция 2:3 Албания Румыния 2:0 Турция Финляндия 2:2 Турция Турция 0:3 Исландия
Последние игры между собой
Исландия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Турция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Исландия
24.7% (40)
Ничья
38.9% (63)
Турция
36.4% (59)
1:1 Ничья
34.6% (56)
1:2 Турция
24.7% (40)
2:1 Исландия
16% (26)
1:0 Исландия
5.6% (9)
0:1 Турция
4.3% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...