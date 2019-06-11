ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Исландия
2:1
Конец матча

Стадион:
Турция
0'
18' Желтая карточка
Хальвредссон Эмиль
1:0
21' Гол
Сигурдссон Рагнар
23' Желтая карточка
Токёз Дорукхан
2:0
32' Гол
Сигурдссон Рагнар
2:1
40' Гол
Токёз Дорукхан
52' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
55' Желтая карточка
Айхан Кан
56' Желтая карточка
Челик Зеки
72' Желтая карточка
Бьярнасон Биркир
90'+6
1
Халльдоурссон
Ханнес
2
Херманнссон
Хьёртур
14
Арнасон
Кари
6
Сигурдссон
Рагнар
23
Скуласон
Ари
7
Гудмундссон
Йоханн
20
Хальвредссон
Эмиль
17
Гуннарссон
Арон
8
Бьярнасон
Биркир
10
Сигурдссон
Гильфи
22
Бедварссон
Йоун
Дади
12
Гюнок
Мерт
2
Челик
Зеки
16
Демирал
Мерих
22
Айхан
Кан
3
Калдырым
Хассан
Али
14
Токёз
Дорукхан
6
Туфан
Озан
9
Караман
Кенан
21
Кавечи
Ирфан
10
Чалханоглу
Хакан
17
Йилмаз
Бурак
Исландия
4-4-1-1
Турция
4-2-3-1

Ход матча

18'
Хальвредссон Эмиль
 
21'
Сигурдссон Рагнар
(Гудмундссон Йоханн)
1:0
23'
 
Токёз Дорукхан
32'
Сигурдссон Рагнар
2:0
40'
2:1
Токёз Дорукхан
46'
 
Язиджи Юсуф
Караман Кенан
52'
 
Йилмаз Бурак
55'
 
Айхан Кан
56'
 
Челик Зеки
63'
 
Омюр Абдюлкадир
Кавечи Ирфан
64'
Сигторссон Колбейнн
Бедварссон Йоун Дади
 
69'
Магнуссон Хёрдур
Скуласон Ари
 
72'
Бьярнасон Биркир
 
80'
Траустасон Арнор
Гудмундссон Йоханн
 
85'
 
Ялчин Гювен
Токёз Дорукхан

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Исландия Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия
Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия Исландия 1:2 Хорватия Нигерия 2:0 Исландия Аргентина 1:1 Исландия Исландия 2:2 Гана Исландия 2:3 Норвегия Перу 3:1 Исландия Мексика 3:0 Исландия Индонезия 1:4 Исландия Индонезия 0:6 Исландия
Турция Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова
Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция Турция 1:0 Ирландия Турция 2:3 Албания Румыния 2:0 Турция Финляндия 2:2 Турция Турция 0:3 Исландия

Последние игры между собой

Исландия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Турция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Турция 0:3 Исландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Исландия 2:0 Турция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Турция 1:0 Исландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Исландия 3:0 Турция ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Франция Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Турция Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Исландия Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
4. Албания Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Молдова Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
6. Андорра Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Исландия 2:1 Турция
Исландия
24.7% (40)
Ничья
38.9% (63)
Турция
36.4% (59)
1:1 Ничья
34.6% (56)
1:2 Турция
24.7% (40)
2:1 Исландия
16% (26)
1:0 Исландия
5.6% (9)
0:1 Турция
4.3% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...