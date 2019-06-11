ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Венгрия
1:0
Конец матча
Стадион: Групама Арена
Уэльс
2' Желтая карточкаГантер Кристофер
39' Желтая карточкаМейт Паткай
49' Желтая карточкаНадь Адам
1:0
81' ГолМейт Паткай
82' Желтая карточкаЛоуренс Джеймс
87' Желтая карточкаДэвис Бен
90' Желтая карточкаКорхут Михай
16
Мейт
Паткай
18
Ампаду
Этан
19
Лоуренс
Том
16
Брукс
Дэвид
11
Бэйл
Гарет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейт ПаткайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
22 Ковачик АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ковач ИштванПолузащитник
-
18 Нодь ДоминикПолузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
17 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
19 Лоуренс ТомПолузащитник
-
16 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
-
22 Локьер ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уилсон ГарриПолузащитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гиггз Райан
Ход матча
39'
49'
54'
79'
81'
1:0
82'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия
Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан Венгрия 1:0 Коста-Рика Люксембург 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Фарерские острова Швейцария 5:2 Венгрия Венгрия 0:1 Португалия Венгрия 3:1 Латвия Андорра 1:0 Венгрия
Уэльс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс
Венгрия
37.7% (61)
Ничья
40.1% (65)
Уэльс
22.2% (36)
1:1 Ничья
33.3% (54)
2:1 Венгрия
23.5% (38)
1:2 Уэльс
13.6% (22)
1:0 Венгрия
10.5% (17)
0:1 Уэльс
3.7% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...