ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Венгрия
1:0
Конец матча

Стадион:
Уэльс
0'
2' Желтая карточка
Гантер Кристофер
39' Желтая карточка
Мейт Паткай
49' Желтая карточка
Надь Адам
1:0
81' Гол
Мейт Паткай
82' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
87' Желтая карточка
Дэвис Бен
90' Желтая карточка
Корхут Михай
90'+4
1
Гулач
Петер
14
Ловренчич
Герге
2
Барат
Ботонд
6
Орбан
Вилли
3
Корхут
Михай
8
Надь
Адам
16
Мейт
Паткай
7
Джуджак
Балаж
10
Собослаи
Доминик
23
Холендер
Филип
9
Сцалай
Адам
1
Хенесси
Уэйн
2
Гантер
Кристофер
6
Уильямс
Эшли
15
Лоуренс
Джеймс
4
Дэвис
Бен
7
Аллен
Джо
18
Ампаду
Этан
19
Лоуренс
Том
16
Брукс
Дэвид
20
Джеймс
Дэниэл
11
Бэйл
Гарет
Венгрия
4-2-3-1
Уэльс
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Гантер Кристофер
39'
Мейт Паткай
 
49'
Надь Адам
 
54'
 
Смит Мэтт
Ампаду Этан
59'
Варга Роланд
Холендер Филип
 
70'
Кляйнхайслер Ласло
Джуджак Балаж
 
73'
 
Уилсон Гарри
Брукс Дэвид
79'
 
Воукс Сэм
Лоуренс Том
81'
Мейт Паткай
1:0
82'
 
Лоуренс Джеймс
83'
Беше Барнабаш
Собослаи Доминик
 
87'
 
Дэвис Бен
90'
Корхут Михай
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия
Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан Венгрия 1:0 Коста-Рика Люксембург 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Фарерские острова Швейцария 5:2 Венгрия Венгрия 0:1 Португалия Венгрия 3:1 Латвия Андорра 1:0 Венгрия
Уэльс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс
Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай Китай 0:6 Уэльс Уэльс 1:1 Панама Франция 2:0 Уэльс Уэльс 0:1 Ирландия Грузия 0:1 Уэльс Молдова 0:2 Уэльс Уэльс 1:0 Австрия Сербия 1:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Мейт Паткай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Гантер Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Венгрия 1:0 Уэльс
Венгрия
37.7% (61)
Ничья
40.1% (65)
Уэльс
22.2% (36)
1:1 Ничья
33.3% (54)
2:1 Венгрия
23.5% (38)
1:2 Уэльс
13.6% (22)
1:0 Венгрия
10.5% (17)
0:1 Уэльс
3.7% (6)
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