ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Бельгия
 
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Шотландия

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия
Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис Бельгия 3:0 Панама Бельгия 4:1 Коста-Рика Бельгия 3:0 Египет Бельгия 0:0 Португалия Бельгия 4:0 Саудовская Аравия
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль
Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия Перу 2:0 Шотландия Венгрия 0:1 Шотландия Шотландия 0:1 Коста-Рика Шотландия 0:1 Голландия Словения 2:2 Шотландия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 2:0 Мальта Литва 0:3 Шотландия Шотландия 2:2 Англия Шотландия 1:0 Словения

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Шотландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Шотландия 0:4 Бельгия Товарищеские матчи Шотландия 0:2 Бельгия Чемпионат Мира Бельгия 2:0 Шотландия Чемпионат Мира

Группа I

Команда И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 14 - 3 6
3. Шотландия Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Кипр Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
5. Казахстан Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 0 - 16 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Шотландия

    До начала игры, которая состоится 11.06.2019, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Бельгия - Шотландия
    Бельгия
    96.9% (62)
    Ничья
    1.6% (1)
    Шотландия
    1.6% (1)
    2:0 Бельгия
    39.1% (25)
    2:1 Бельгия
    17.2% (11)
    3:0 Бельгия
    15.6% (10)
    3:1 Бельгия
    15.6% (10)
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