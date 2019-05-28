ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Бельгия
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Стадион: им. короля Бодуэна
Шотландия
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия
Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис Бельгия 3:0 Панама Бельгия 4:1 Коста-Рика Бельгия 3:0 Египет Бельгия 0:0 Португалия Бельгия 4:0 Саудовская Аравия
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль
Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия Перу 2:0 Шотландия Венгрия 0:1 Шотландия Шотландия 0:1 Коста-Рика Шотландия 0:1 Голландия Словения 2:2 Шотландия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 2:0 Мальта Литва 0:3 Шотландия Шотландия 2:2 Англия Шотландия 1:0 Словения
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Шотландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бельгия
96.9% (62)
Ничья
1.6% (1)
Шотландия
1.6% (1)
2:0 Бельгия
39.1% (25)
2:1 Бельгия
17.2% (11)
3:0 Бельгия
15.6% (10)
3:1 Бельгия
15.6% (10)
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