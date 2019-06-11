ЕВРО (до 21 года) 2019
Испания (до 21 года)
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Стадион: Читта-дель-Триколоре
Бельгия (до 21 года)
Предыдущие игры
Испания (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =1 -3Италия (до 21 года) 3:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Австрия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года)
Испания (до 21 года) 4:1 Дания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Албания (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:2 Северная Ирландия (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Албания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Эстония (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 3:5 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:1 Словакия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Исландия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Италия (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Испания (до 21 года)
Бельгия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5Польша (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года)
Швеция (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Мальта (до 21 года) 0:4 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:4 Бельгия (до 21 года) Турция (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:2 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 1:1 Швеция (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 0:0 Турция (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 0:1 Латвия (до 21 года) Черногория (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 2:1 Чехия (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:3 Бельгия (до 21 года)
Последние игры между собой
Испания (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Бельгия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Польша (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Бельгия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Испания (до 21 года)
87.5% (63)
Ничья
5.6% (4)
Бельгия (до 21 года)
6.9% (5)
2:1 Испания (до 21 года)
54.2% (39)
2:0 Испания (до 21 года)
12.5% (9)
1:0 Испания (до 21 года)
8.3% (6)
2:3 Бельгия (до 21 года)
2.8% (2)
2:2 Ничья
2.8% (2)
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