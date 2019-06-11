ЕВРО (до 21 года) 2019

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Испания (до 21 года)
 
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Бельгия (до 21 года)

Предыдущие игры

Испания (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Италия (до 21 года) 3:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Австрия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года)
Испания (до 21 года) 4:1 Дания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Албания (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:2 Северная Ирландия (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Албания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Эстония (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 3:5 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:1 Словакия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Исландия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Италия (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Испания (до 21 года)
Бельгия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Польша (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года)
Швеция (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Мальта (до 21 года) 0:4 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:4 Бельгия (до 21 года) Турция (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:2 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 1:1 Швеция (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 0:0 Турция (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 0:1 Латвия (до 21 года) Черногория (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 2:1 Чехия (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:3 Бельгия (до 21 года)

Последние игры между собой

Испания (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Бельгия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Испания (до 21 года) 1:4 Бельгия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) Международные матчи
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)

    До начала игры, которая состоится 19.06.2019, осталось 2 дня 18 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)
    Испания (до 21 года)
    87.5% (63)
    Ничья
    5.6% (4)
    Бельгия (до 21 года)
    6.9% (5)
    2:1 Испания (до 21 года)
    54.2% (39)
    2:0 Испания (до 21 года)
    12.5% (9)
    1:0 Испания (до 21 года)
    8.3% (6)
    2:3 Бельгия (до 21 года)
    2.8% (2)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
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