ЕВРО (до 21 года) 2019

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Англия (до 21 года)
 
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Предыдущие игры

Англия (до 21 года) Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года)
Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 7:0 Андорра (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:0 Голландия (до 21 года) Мексика (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 1:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 4:0 Катар (до 19 лет) Мексика (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Китай (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Украина (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Украина (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) Андорра (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Шотландия (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:0 Латвия (до 21 года)
Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года)
Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Румыния (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:0 Румыния (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:1 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Люксембург (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:1 Уэльс (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года)

Последние игры между собой

Англия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Румыния (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Англия (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) Международные матчи Румыния (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) Европа Англия (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Европа
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

    До начала игры, которая состоится 21.06.2019, осталось 2 дня 17 часов 27 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)
    Англия (до 21 года)
    96.1% (74)
    Ничья
    2.6% (2)
    Румыния (до 21 года)
    1.3% (1)
    2:0 Англия (до 21 года)
    37.7% (29)
    2:1 Англия (до 21 года)
    29.9% (23)
    1:0 Англия (до 21 года)
    10.4% (8)
    3:1 Англия (до 21 года)
    9.1% (7)
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