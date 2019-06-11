ЕВРО (до 21 года) 2019
Англия (до 21 года)
Позже
Стадион: Дино Мануцци
Румыния (до 21 года)
Предыдущие игры
Англия (до 21 года) Последние 20 матчей: +15 =3 -2Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года)
Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 7:0 Андорра (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:0 Голландия (до 21 года) Мексика (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 1:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 4:0 Катар (до 19 лет) Мексика (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Китай (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Украина (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Украина (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) Андорра (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Шотландия (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:0 Латвия (до 21 года)
Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +10 =5 -5Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года)
Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Румыния (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:0 Румыния (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:1 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Люксембург (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:1 Уэльс (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года)
Последние игры между собой
Англия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Румыния (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Румыния (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Франция (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Англия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Хорватия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Англия (до 21 года)
96.1% (74)
Ничья
2.6% (2)
Румыния (до 21 года)
1.3% (1)
2:0 Англия (до 21 года)
37.7% (29)
2:1 Англия (до 21 года)
29.9% (23)
1:0 Англия (до 21 года)
10.4% (8)
3:1 Англия (до 21 года)
9.1% (7)
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